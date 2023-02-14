У Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что буквально перед концертом в неаполе он заболел ларингитом. Из-за этого у него пропал голос и была высокая температура.

Однако на помощь артисту пришел хороший врач, который быстро поставил его на ноги, благодаря чему он вместе со своей сценической мамой Инной Белоконь все же отыграл концерт и зарядил людей позитивной энергией.