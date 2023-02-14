Три магических обряда, которые нужно провести 14 февраля, чтобы притянуть любовь

14 февраля особый день для всех влюбленных. Эту дату празднуют во всем мире, и те, кто успел обзавестись своей второй половинкой, и те, кто находится в поиске.

Вне зависимости от вашего статуса, не нужно вычеркивать праздник из своего календаря.

Есть различные ритуалы для привлечения всего, чего нам не хватает в жизни. Любовь в этом списке не исключение.

Ритуалы на привлечение любви – одни из самых мощных и надо понимать, что к ним стоит относиться очень серьезно.

«Если вы беретесь что-то делать в этот день, то 14 февраля никуда нельзя выходить! Вы проводите день дома, представляя рядом идеального мужчину. Это не должен быть конкретный человек (ни артист, ни ваш знакомый), а исключительно образ, сотканный из всех важных для вас качеств»

«Определитесь, какой мужчина должен прийти в вашу жизнь. Пропишите на листе бумаги все, что о нем знаете: возраст, черты лица, фигуру, характер, биографию. Давать ему имя не нужно, так как теперь вы открываете путь к мужской энергии определенного типа. Становитесь своеобразным маяком для таких мужчин», – говорит таролог.

Основная задача 14 февраля – провести идеальный день со своим идеальным мужчиной. Включайте тактильные ощущения, послушайте, как звучит его голос, пусть будет романтический ужин, ванна с лепестками роз.