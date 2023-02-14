Этот день идеально подойдет для тех, кто ищет свою любовь. А тем, кто уже нашел вторую половинку, стоит тоже поработать над укреплением отношений, пишет Woman.
Три магических обряда, которые нужно провести 14 февраля, чтобы притянуть любовь
14 февраля особый день для всех влюбленных. Эту дату празднуют во всем мире, и те, кто успел обзавестись своей второй половинкой, и те, кто находится в поиске.
Вне зависимости от вашего статуса, не нужно вычеркивать праздник из своего календаря.
Есть различные ритуалы для привлечения всего, чего нам не хватает в жизни. Любовь в этом списке не исключение.
Ритуалы на привлечение любви – одни из самых мощных и надо понимать, что к ним стоит относиться очень серьезно.
«Если вы беретесь что-то делать в этот день, то 14 февраля никуда нельзя выходить! Вы проводите день дома, представляя рядом идеального мужчину. Это не должен быть конкретный человек (ни артист, ни ваш знакомый), а исключительно образ, сотканный из всех важных для вас качеств»
«Определитесь, какой мужчина должен прийти в вашу жизнь. Пропишите на листе бумаги все, что о нем знаете: возраст, черты лица, фигуру, характер, биографию. Давать ему имя не нужно, так как теперь вы открываете путь к мужской энергии определенного типа. Становитесь своеобразным маяком для таких мужчин», – говорит таролог.
Основная задача 14 февраля – провести идеальный день со своим идеальным мужчиной. Включайте тактильные ощущения, послушайте, как звучит его голос, пусть будет романтический ужин, ванна с лепестками роз.
Фантом теперь существует в реальной жизни, вы с ним садитесь за стол, вы с ним общаетесь, договариваетесь, чувствуете.
«Проводя такой длинный ритуал, вы перестраиваете свою волну свой приемник на то, чтобы быть маяком для мужской энергии определенного типа. Если практиковать такие вещи, то выходя на улицу или на сайт знакомств, очень высока вероятность, что в короткий период времени вы получите то, что хотели. В данном случае – своего идеального мужчину».
Второй вариант для тех, у кого есть отношения, но они не идеальны. Исправить ситуацию тоже можно с помощью специальных техник. Так что шансы найти точки соприкосновения возрастают.
«Стоит сказать слова любви своему человеку и это уже будет работать. В этот день они несут большую энергию. Если не можете по каким-то причинам признаться вслух, проговорите все у себя в голове: скажите, какой прекрасный рядом с вами человек, исповедуйтесь, скажите о любви. И эта энергия дойдет!» – говорит таролог.
Третий ритуал поможет сблизить тех, между кем пробежал холодок. Не секрет, что пища очень хорошо передает энергию.
Нужно воспользоваться этим знанием 14 февраля.
Стоя у плиты, проговорите теплые и добрые слова по отношению к тому человеку, кому предназначено блюдо.
«Мы говорим, что любим друг друга, чтобы в нашей жизни было все гармонично, тепло, чтобы все ссоры и конфликты остались в прошлом. Любовные аффирмации в этот день творят чудеса», – заключила таролог.