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ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ ⟩ «Не оставляйте меня здесь больше, я не хочу возвращаться сюда»: дом призрения в Вярска довел пенсионера до изнеможения

Хевели Туйск
«Не оставляйте меня здесь больше, я не хочу возвращаться сюда»: дом призрения в Вярска довел пенсионера до изнеможения
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Фото: Kuvatõmmis Kuuuurijast

«Не оставляйте меня здесь больше, я не хочу возвращаться в этот дом», – говорил со слезами на глазах Ааво своей племяннице Гуннель, которая сказала, что ее дядю держат впроголодь в Вярском доме призрения. Зрелище было шокирующим даже для Катрин Луст, которая не смогла сдержать слез.

В понедельник программа Kuuuurija представила зрителю ужасающие кадры Вярского дома призрения, где 63-летний Ааво, некогда полный жизненных сил и воли, был превращен в скелет, обтянутый кожей.

Близкие родственники говорят, что для них стало сюрпризом то, что Ааво попал в дом престарелых. «Я узнала об этом от своей матери», – сказала племянница Гуннель. Однако Терье Лихтса, руководитель отдела социальных услуг муниципалитета Канепи, утверждает, что Ааво был помещен в дом престарелых с согласия мужчины и по его собственной просьбе.

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