«Не оставляйте меня здесь больше, я не хочу возвращаться в этот дом», – говорил со слезами на глазах Ааво своей племяннице Гуннель, которая сказала, что ее дядю держат впроголодь в Вярском доме призрения. Зрелище было шокирующим даже для Катрин Луст, которая не смогла сдержать слез.
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ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ ⟩ «Не оставляйте меня здесь больше, я не хочу возвращаться сюда»: дом призрения в Вярска довел пенсионера до изнеможения
«Не оставляйте меня здесь больше, я не хочу возвращаться сюда»: дом призрения в Вярска довел пенсионера до изнеможения
В понедельник программа Kuuuurija представила зрителю ужасающие кадры Вярского дома призрения, где 63-летний Ааво, некогда полный жизненных сил и воли, был превращен в скелет, обтянутый кожей.
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