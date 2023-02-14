ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ ⟩ «Не оставляйте меня здесь больше, я не хочу возвращаться сюда»: дом призрения в Вярска довел пенсионера до изнеможения

«Не оставляйте меня здесь больше, я не хочу возвращаться в этот дом», – говорил со слезами на глазах Ааво своей племяннице Гуннель, которая сказала, что ее дядю держат впроголодь в Вярском доме призрения. Зрелище было шокирующим даже для Катрин Луст, которая не смогла сдержать слез.