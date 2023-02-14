«Дай мне сейчас же бутылку водки»: ослепший в одночасье эстонский музыкант получил урок на всю жизнь

Роковым днем для актера, музыканта и зубного техника, потерявшего зрение в одночасье, стало 3 декабря, когда Хейно впал в пьяный ступор. Он пришел к Реэт (спутнице жизни Хейно - прим. ред.) домой и сказал: «Дай мне сейчас же бутылку водки», – вспоминает он. До закрытия магазина Grossi оставалось 20 минут. Хейно сказал: «Реэт, дай мне тогда пятерку».