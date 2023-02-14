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ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ ⟩ 63-летний бизнесмен Сынаялг в День Валентина расцеловал свою 24-летнюю возлюбленную

Limon.ee
63-летний бизнесмен Сынаялг в День Валентина расцеловал свою 24-летнюю возлюбленную
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Олег Сынаялг
Олег Сынаялг Фото: Madis Sinivee / Postimees

Молодая возлюбленная Олега Сынаялга Катерина в канун Дня всех влюбленных поделилась трогательной фотографией. Романтический момент перед поцелуем был запечатлен на фоне заката.

«Встретить тебя было судьбой, подружиться с тобой было выбором, но влюбиться в тебя было вне моего контроля», - написала Катрин Раудвер в подписи к своему фотопосту.

Это уже вторая фотография 24-летней Катерины с 63-летним Олегом Сынаялгом.

Первая фотография была опубликована в Instagram в начале этого года и привлекла к паре внимание общественности. Катрин также поделилась цитатой на английском языке: «Любить и быть любимым - значит чувствовать солнце с обеих сторон».

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