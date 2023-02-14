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Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делать на День святого Валентина

Limon.ee
Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делать на День святого Валентина
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День святого Валентина. Иллюстративное фото
День святого Валентина. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 14 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. О приметах на День святого Валентина рассказал Главред.

14 февраля отмечают день святого Валентина. Хорошим и добрым знаком сегодня считается сказать близким людям о своих чувствах, признаться в любви тем, кому давно не решались это сказать.

Верили, если разбить случайно посуду и даже зеркало - не страшно. В старину говорили, что это к счастью. Правда выкидывать осколки сегодня нельзя.

Также наши предки верили, что февраль — время судьбоносных встреч и свадеб, поэтому девушки сегодня гадали на женихов.

14 февраля существует очень много запретов, которые нарушать нельзя.

Что нельзя делать 14 февраля

  • Нельзя выбрасывать мусор 14 февраля. Вместе с ним можно лишиться удачи.
  • Нельзя 14 февраля возвращаться за забытой вещью. Это предвещает плохую весть.
  • Нельзя 14 февраля опаздывать.
  • Нельзя 14 февраля оставаться в одиночестве.
  • Нельзя 14 февраля ругаться и конфликтовать.
  • Не стоит сегодня дарить острые предметы, часы, платки, зеркала. Такие подарки могут привести к расставанию.

Приметы на 14 февраля

  • Если снег, то весна будет дождливой.
  • Если туман, то погода изменится в лучшую сторону.
  • Если тепло, то теплая погода сохранится следующие 30 дней.
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