Что нельзя делать 14 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. О приметах на День святого Валентина рассказал Главред.
Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делать на День святого Валентина
Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делать на День святого Валентина
14 февраля отмечают день святого Валентина. Хорошим и добрым знаком сегодня считается сказать близким людям о своих чувствах, признаться в любви тем, кому давно не решались это сказать.
Верили, если разбить случайно посуду и даже зеркало - не страшно. В старину говорили, что это к счастью. Правда выкидывать осколки сегодня нельзя.
Также наши предки верили, что февраль — время судьбоносных встреч и свадеб, поэтому девушки сегодня гадали на женихов.
14 февраля существует очень много запретов, которые нарушать нельзя.
Что нельзя делать 14 февраля
- Нельзя выбрасывать мусор 14 февраля. Вместе с ним можно лишиться удачи.
- Нельзя 14 февраля возвращаться за забытой вещью. Это предвещает плохую весть.
- Нельзя 14 февраля опаздывать.
- Нельзя 14 февраля оставаться в одиночестве.
- Нельзя 14 февраля ругаться и конфликтовать.
- Не стоит сегодня дарить острые предметы, часы, платки, зеркала. Такие подарки могут привести к расставанию.
Приметы на 14 февраля
- Если снег, то весна будет дождливой.
- Если туман, то погода изменится в лучшую сторону.
- Если тепло, то теплая погода сохранится следующие 30 дней.