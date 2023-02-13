Жители Эстонии не умеют пользоваться презервативами: школьникам не хватает практики на уроках

Используя презерватив, вы защищаете себя и своего секс-партнера не только от нежелательной беременности, но и от венерических заболеваний.

Нарвская клиника Linda в этот день решила отправиться в местные школы, где провела лекции на тему сексуального здоровья. Сексолог Кристина Бирк-Веллемаа рассказала детям о нормах сексуального поведения, о важности вовремя сказать «Нет!» и важности знания своих границ.

По словам сексолога, на лекциях она рассказывает о презервативе как об очень сексуальной вещи, а не о медицинском препарате. «Использование презерватива часто рассматривается как прерывание сексуальной активности - якобы вы должны прервать приятное занятие, чтобы надеть презерватив. Но это может быть очень сексуально», - говорит эксперт.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно в мире более миллиона человек заражаются болезнью, передающейся половым путем (ЗППП), от которой может защитить презерватив. Поэтому важна как доступность презервативов, так и готовность людей их использовать.

По словам Кристийны Вайномяэ, руководителя клиники Linda, опрос Института развития здоровья Эстонии также показывает, что молодые люди ожидают большего от сексуального образования в школах - оно должно быть более углубленным и что наряду с теоретическими занятиями должны быть возможности для выполнения практических упражнений, таких как надевание презерватива.

«Мы хотим внести в это свой вклад, поэтому в этом году мы сотрудничаем с гимназией Пяхклимяэ и Ида-Вирумааским центром профессионального образования. Существует большая потребность в качественном современном обучении», - сказала она.