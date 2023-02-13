Институт развития здоровья Эстонии (TAI) приводит печальную статистику в Международный день презерватива, который отмечается 13 февраля. Почти каждый второй молодой житель страны (51 процент) во время случайных половых связей не использовал презерватив регулярно. И примерно каждый пятый (17 процентов) не умел правильно пользоваться этим незаменимым средством контрацепции, которое защитит в том числе и от самого страшного - ВИЧ.
Жители Эстонии не умеют пользоваться презервативами: школьникам не хватает практики на уроках
Используя презерватив, вы защищаете себя и своего секс-партнера не только от нежелательной беременности, но и от венерических заболеваний.
Нарвская клиника Linda в этот день решила отправиться в местные школы, где провела лекции на тему сексуального здоровья. Сексолог Кристина Бирк-Веллемаа рассказала детям о нормах сексуального поведения, о важности вовремя сказать «Нет!» и важности знания своих границ.
По словам сексолога, на лекциях она рассказывает о презервативе как об очень сексуальной вещи, а не о медицинском препарате. «Использование презерватива часто рассматривается как прерывание сексуальной активности - якобы вы должны прервать приятное занятие, чтобы надеть презерватив. Но это может быть очень сексуально», - говорит эксперт.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно в мире более миллиона человек заражаются болезнью, передающейся половым путем (ЗППП), от которой может защитить презерватив. Поэтому важна как доступность презервативов, так и готовность людей их использовать.
По словам Кристийны Вайномяэ, руководителя клиники Linda, опрос Института развития здоровья Эстонии также показывает, что молодые люди ожидают большего от сексуального образования в школах - оно должно быть более углубленным и что наряду с теоретическими занятиями должны быть возможности для выполнения практических упражнений, таких как надевание презерватива.
«Мы хотим внести в это свой вклад, поэтому в этом году мы сотрудничаем с гимназией Пяхклимяэ и Ида-Вирумааским центром профессионального образования. Существует большая потребность в качественном современном обучении», - сказала она.
Международный день презерватива был учрежден целевым учреждением AIDS Healthcare Foundation (AHF), которое является крупнейшей международной организацией по борьбе с ВИЧ. Представителем AHF в Эстонии является клиника «Линда» - действующее в Нарве медицинское учреждение, которое занимается профилактикой, лечением и консультированием по вопросам ВИЧ.