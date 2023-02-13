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ГОТОВЫ ЛИ ЖИТЕЛИ? ⟩ В Вильянди во вторник будут реветь сирены воздушной тревоги

Крислин Метсанурм
, репортер
В Вильянди во вторник будут реветь сирены воздушной тревоги
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Улица Кыргемяэ в Вильянди
Улица Кыргемяэ в Вильянди Фото: Elu24

Сирена оповещения об опасности завтра впервые будет реветь в городе Вильянди. Всё это в тестовом режиме, поэтому громкость обещают вполовину меньше максимума, но, как удалось выяснить порталу Elu24, местные жители не в курсе этого плана. «Даже не слышал об этом! Вот сейчас узнаю об этом впервые от вас», - говорит Виктор, который читает местные газеты, но статья на эту тему ему не попадалась. Следующий опрошенный тоже в недоумении: «В смысле? Вы что, шутите?»

Во вторник, 14 февраля, с 13:00 до 13:15 в Вильянди будут тестировать сирену оповещения об опасности. Корреспондент Elu24 опросил местных жителей и понял, что завтра народ в этом эстонском городе может перепугаться. 

Опрос проводился у торгового центра Uku в городе Вильянди, и здесь нашлись люди, которые не знают ничего о пробной тревоге, запланированной в Вильянди на 13:00 14 февраля.

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