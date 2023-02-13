ГОТОВЫ ЛИ ЖИТЕЛИ? ⟩ В Вильянди во вторник будут реветь сирены воздушной тревоги

Сирена оповещения об опасности завтра впервые будет реветь в городе Вильянди. Всё это в тестовом режиме, поэтому громкость обещают вполовину меньше максимума, но, как удалось выяснить порталу Elu24, местные жители не в курсе этого плана. «Даже не слышал об этом! Вот сейчас узнаю об этом впервые от вас», - говорит Виктор, который читает местные газеты, но статья на эту тему ему не попадалась. Следующий опрошенный тоже в недоумении: «В смысле? Вы что, шутите?»