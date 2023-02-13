ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зачем на выходных люди в Эстонии выходили на площади городов и выстраивались в форме сердца?

Акция в этом году была очень горячо воспринята как таллиннцами, так и жителями других городов. В воскресенье на площади Вабадузе в Таллинне 165 человек выстроились в форме сердца, но до этого последовала спортивная разминка, жаркие танцы и приседания, потому что 2023-й год объявлен в Эстонии годом физической активности.

Мероприятие прошло при поддержке танцевальной школы JJ-Street, в этом году городские управы и волостные собрания тоже активно принимали участие в организации акции.

Акция «Самое большое сердце Эстонии» в начале этого года еще более актуальна, так как сложные военные события и кризис в мире повлияли на людей, а незадолго до этого Турцию сотрясло мощное землетрясение, в котором погибли тысячи ни в чем неповинных людей. Поэтому организаторы очень хотели, чтобы все жители Эстонии сплотились, провели время в месте и поняли, как каждый из нас по-настоящему важен.

В этом году к акции присоединились 27 городов и волостей по всей стране. Люди собирались на главных площадях и выстраивались в форме сердца.

Идея зародилась в голове у основателя танцевальной школы JJ-Street Йоэля Юхта, поскольку они часто делали сердце из людей в детском лагере весной. И с прошлого года подобная акция проводится более масштабно.

Портал Limon.ee организовал похожую акцию на парковке ледового холла Тондираба в Таллинне еще в марте 2018 года, года там появилось сердце из автомобилей читателей издания. На парковке в Таллинне появилось огромное сердце из машин: смотрите видео!

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