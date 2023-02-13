ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот это да! В акции «Самое большое сердце» победил Кохтла-Ярве, но вы удивитесь, узнав, кто на втором месте

ТОП-10 самых активных городов Эстонии:

Кохтла-Ярве 324 человека

Рапла 240 человек

Выру 240 человек

Силламяэ 200 человек

Раквере 199 человек

Кейла 196 человек

Маарду 167 человек

Тарту 165 человек

Таллинн 165 человек

Пылтсамаа 155 человек

Акция в этом году была очень горячо воспринята как таллиннцами, так и жителями других городов. В воскресенье на площади Вабадузе в Таллинне 165 человек выстроились в форме сердца, но до этого последовала спортивная разминка, жаркие танцы и приседания, потому что 2023-й год объявлен в Эстонии годом физической активности.

Мероприятие прошло при поддержке танцевальной школы JJ-Street, в этом году городские управы и волостные собрания тоже активно принимали участие в организации акции.

Акция «Самое большое сердце Эстонии» в начале этого года еще более актуальна, так как сложные военные события и кризис в мире повлияли на людей, а незадолго до этого Турцию сотрясло мощное землетрясение, в котором погибли тысячи ни в чем неповинных людей. Поэтому организаторы очень хотели, чтобы все жители Эстонии сплотились, провели время вместе и поняли, как каждый из нас по-настоящему важен.

В этом году к акции присоединились 27 городов и волостей по всей стране. Люди собирались на главных площадях и выстраивались в форме сердца.

Идея зародилась в голове у основателя танцевальной школы JJ-Street Йоэля Юхта, поскольку они часто делали сердце из людей в детском лагере весной. И с прошлого года подобная акция проводится более масштабно.

Портал Limon.ee организовал похожую акцию на парковке ледового холла Тондираба в Таллинне еще в марте 2018 года, года там появилось сердце из автомобилей читателей издания. На парковке в Таллинне появилось огромное сердце из машин: смотрите видео!

Смотрите фото ниже!