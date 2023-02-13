Второй год подряд в последнее воскресенье перед Днем святого Валентина жители Эстонии собирались на главных площадях и спортплощадках городов и волостей, чтобы выяснить, где же оно, самое большое сердце в Эстонии. Победителем признан город Кохтла-Ярве, здесь собралось 324 человека.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот это да! В акции «Самое большое сердце» победил Кохтла-Ярве, но вы удивитесь, узнав, кто на втором месте
ТОП-10 самых активных городов Эстонии:
Кохтла-Ярве 324 человека
Рапла 240 человек
Выру 240 человек
Силламяэ 200 человек
Раквере 199 человек
Кейла 196 человек
Маарду 167 человек
Тарту 165 человек
Таллинн 165 человек
Пылтсамаа 155 человек
Акция в этом году была очень горячо воспринята как таллиннцами, так и жителями других городов. В воскресенье на площади Вабадузе в Таллинне 165 человек выстроились в форме сердца, но до этого последовала спортивная разминка, жаркие танцы и приседания, потому что 2023-й год объявлен в Эстонии годом физической активности.
Мероприятие прошло при поддержке танцевальной школы JJ-Street, в этом году городские управы и волостные собрания тоже активно принимали участие в организации акции.
Акция «Самое большое сердце Эстонии» в начале этого года еще более актуальна, так как сложные военные события и кризис в мире повлияли на людей, а незадолго до этого Турцию сотрясло мощное землетрясение, в котором погибли тысячи ни в чем неповинных людей. Поэтому организаторы очень хотели, чтобы все жители Эстонии сплотились, провели время вместе и поняли, как каждый из нас по-настоящему важен.
В этом году к акции присоединились 27 городов и волостей по всей стране. Люди собирались на главных площадях и выстраивались в форме сердца.
Идея зародилась в голове у основателя танцевальной школы JJ-Street Йоэля Юхта, поскольку они часто делали сердце из людей в детском лагере весной. И с прошлого года подобная акция проводится более масштабно.
Портал Limon.ee организовал похожую акцию на парковке ледового холла Тондираба в Таллинне еще в марте 2018 года, года там появилось сердце из автомобилей читателей издания. На парковке в Таллинне появилось огромное сердце из машин: смотрите видео!
Смотрите фото ниже!