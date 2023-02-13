Сурдопереводчица Джастина Майлз, которая сопровождала выступление барбадосской певицы Рианны в перерыве Супербоула 2023, стала звездой сети. Соответствующее видео опубликовано 13 февраля на странице редакции музыкального журнала Rolling stone, пишет Гордон.
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле, стала звездой сети благодаря своим танцам
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле, стала звездой сети благодаря своим танцам
Во время выступления артистки Майлс не просто переводила текст, но и активно двигалась под музыку.
«Она зажигает сильнее, чем Рианна», – отреагировали в сети.
«Лучше, чем само шоу», – написали зрители.
13-минутное выступление Рианны 13 февраля на Супербоуле на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США) стало ее первым появлением на сцене за последние семь лет.
Артистка, которая в мае 2022 года родила первенца, появилась на сцене с округлившимся животом. Представители певицы подтвердили, что она вскоре во второй раз станет матерью.
Ключевые слова