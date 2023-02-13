Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле, стала звездой сети благодаря своим танцам

Во время выступления артистки Майлс не просто переводила текст, но и активно двигалась под музыку.

«Она зажигает сильнее, чем Рианна», – отреагировали в сети.

«Лучше, чем само шоу», – написали зрители.

13-минутное выступление Рианны 13 февраля на Супербоуле на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США) стало ее первым появлением на сцене за последние семь лет.