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МЕСТНЫЙ МИНИ-ЗООПАРК? ⟩ Во двор жителя Кехра забрел неожиданный гость: имени или контакта владельца на ошейнике не было

Limon.ee
Во двор жителя Кехра забрел неожиданный гость: имени или контакта владельца на ошейнике не было
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Домашнее животное, забредшее во двор.
Домашнее животное, забредшее во двор. Фото: Erakogu

В Кехра в жилую зону забрело особое домашнее животное, которое вызвало у соседа своеобразные эмоции. «На ошейнике не было написано имя или контакт владельца», – сказал местный житель, опубликовавший пост, добавив, что на самом деле он не знает, что это за животное, пишет Elu24.

В группе Keila valla elanikud в Facebook житель Кехра поделился забавной фотографией домашнего животного, забредшего к нему во двор. «Я точно не знаю, откуда оно взялось, но у него есть хозяин», – сказал автор поста, добавив, что животное явно пришло из села, но точно не принадлежит ближайшим соседям. По словам мужчины, животное не проявляло агрессии, а скорее было дружелюбным. – «Здесь нечего бояться!»

Неизвестное животное на заднем дворе вызвало у мужчины своеобразные эмоции. Он с юмором отметил, что имя и контактные данные владельца не были написаны на ошейнике. Владелец дома не мог сказать, что это за зверь. По словам мужчины, у соседей нет настоящего мини-зоопарка, но есть свинка, корова и петух. «Может быть, есть кто-то еще, но мы особо не общаемся».

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