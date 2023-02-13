В Кехра в жилую зону забрело особое домашнее животное, которое вызвало у соседа своеобразные эмоции. «На ошейнике не было написано имя или контакт владельца», – сказал местный житель, опубликовавший пост, добавив, что на самом деле он не знает, что это за животное, пишет Elu24.
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МЕСТНЫЙ МИНИ-ЗООПАРК? ⟩ Во двор жителя Кехра забрел неожиданный гость: имени или контакта владельца на ошейнике не было
Во двор жителя Кехра забрел неожиданный гость: имени или контакта владельца на ошейнике не было
В группе Keila valla elanikud в Facebook житель Кехра поделился забавной фотографией домашнего животного, забредшего к нему во двор. «Я точно не знаю, откуда оно взялось, но у него есть хозяин», – сказал автор поста, добавив, что животное явно пришло из села, но точно не принадлежит ближайшим соседям. По словам мужчины, животное не проявляло агрессии, а скорее было дружелюбным. – «Здесь нечего бояться!»