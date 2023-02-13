МЕСТНЫЙ МИНИ-ЗООПАРК? ⟩ Во двор жителя Кехра забрел неожиданный гость: имени или контакта владельца на ошейнике не было

В группе Keila valla elanikud в Facebook житель Кехра поделился забавной фотографией домашнего животного, забредшего к нему во двор. «Я точно не знаю, откуда оно взялось, но у него есть хозяин», – сказал автор поста, добавив, что животное явно пришло из села, но точно не принадлежит ближайшим соседям. По словам мужчины, животное не проявляло агрессии, а скорее было дружелюбным. – «Здесь нечего бояться!»

Неизвестное животное на заднем дворе вызвало у мужчины своеобразные эмоции. Он с юмором отметил, что имя и контактные данные владельца не были написаны на ошейнике. Владелец дома не мог сказать, что это за зверь. По словам мужчины, у соседей нет настоящего мини-зоопарка, но есть свинка, корова и петух. «Может быть, есть кто-то еще, но мы особо не общаемся».