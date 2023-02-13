ЧЬЕ ДОБРО? ⟩ Брошенная детская коляска осталась на вокзале на все выходные. «Может, владельцу больше не нравился цвет, и он купил новую!»

В обед 10 февраля Кристофер сообщил в группе Märgatud: Tartus в Facebook, что на остановке Аардла стоит брошенная зеленая детская коляска. «Кто потерял коляску? Место: остановка поездов Аардла», – написал Кристофер и добавил фотографию коляски.

Брошенная детская коляска на вокзале Аардла в Тарту. Фото: Erakogu

В комментариях пишут, что коляска уже была там рано утром в пятницу. «Думаю, что кто-то просто оставил ее, чтобы кто-то другой мог ее забрать», – говорит Мари, оставившая комментарий. «Возможно, ее припарковали там, пока сами поехали куда-то на поезде?» – высказала мнение Эстер.

Яанус, однако, считает, что, поскольку это начало месяца и день зарплаты, владелец, возможно, решил просто заменить коляску, потому что ему надоел цвет. «День зарплаты. Может, владельцу больше не нравился цвет», – пишет Яанус.

Что происходит с вещами, оставленными на платформе?

Катрин Кульдеркнуп, руководитель по маркетингу и коммуникациям Elron, говорит, что Elron не занимается вещами, которые оставили на платформах. «Платформы, в том числе платформа Аардла, принадлежат Eesti Raudtee. Платформы в юго-западном направлении принадлежат Edelaraudtee», – объясняет Кульдеркнуп. Однако вещи, забытые в поезде, будут храниться на Балтийском вокзале. «Вещи, найденные в поезде, будут доставлены в справочную Балтийского вокзала в Таллинне, где они будут храниться в течение одного месяца», – говорит Кульдеркнуп.

Руководитель по коммуникациям Eesti Raudtee Моника Лиллес говорит, что безопасность – это самое главное для Eesti Raudtee. «Незакрепленные вещи на платформах могут упасть на железную дорогу, а также мешать движению, поэтому их необходимо убрать оттуда. Как правило, на платформах вещи не оставляют, но если там что-то забыли, мы либо сдаем эти вещи в полицию, либо храним в своем помещении до тех пор, пока не сможем вернуть их законным владельцам», – говорит Лиллес.