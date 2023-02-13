Алика Милова едет от Эстонии на Евровидение: как на ее выступление отреагировали мировые блогеры

Еще до финального концерта стало известно, что победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс из Нидерландов высоко оценил хит Bridges Алики Миловой из Нарвы. Видеореакция именитого артиста на ее песню стала вирусной в соцсетях.

Видеоролик на странице в Instagram компании Universal Music Estonia вызвал бурную реакцию в социальных сетях. В видео песню Алики Миловой для Eesti Laul-2023 рецензирует Дункан Лоуренс, победитель конкурса Евровидение-2019. «Вау!» – это лишь одна из немногих эмоций, которая приходит на ум победителю 2019 года, когда он смотрит выступление Алики.

Мы решили поискать и других людей, которые бы оценили выступления народной героини.

На Youtube-канале Maks Davletov его автор высоко оценил и песню, и вокал, а также отметил внешность Алики.

Макс, как и все остальные, включая Дункана Лоуренса, обратил внимание на самоиграющий рояль «Эстония». Также он отметил невероятно сильный вокал нарвитянки, которая и сама играет на рояле.

«С одной стороны невероятно нежная, а с другой – вокалище! – восклицает Youtube-блогер. – Это невероятно красивая песня с невероятно сильной исполнительницей! Сильнейший голос!»

Автор канала Noosh101 Анушка, как и Дункан, почти в самом начале песни воскликнула: «Вау! Она меня гипнотизирует!»