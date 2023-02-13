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Алика Милова едет от Эстонии на Евровидение: как на ее выступление отреагировали мировые блогеры

Limon.ee
Алика Милова едет от Эстонии на Евровидение: как на ее выступление отреагировали мировые блогеры
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Алика Милова на генеральной репетиции финала конкурса Eesti Laul-2023.
Алика Милова на генеральной репетиции финала конкурса Eesti Laul-2023. Фото: Taavi Sepp

В субботу отгремел финал конкурса Eesti Laul-2023, в ходе которого выбрали представителя Эстонии на Евровидении в этом году, которое состоится в Ливерпуле, Великобритания. И победительницей стала уроженка Нарвы Алика Милова.

Еще до финального концерта стало известно, что победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс из Нидерландов высоко оценил хит Bridges Алики Миловой из Нарвы. Видеореакция именитого артиста на ее песню стала вирусной в соцсетях.

Видеоролик на странице в Instagram компании Universal Music Estonia вызвал бурную реакцию в социальных сетях. В видео песню Алики Миловой для Eesti Laul-2023 рецензирует Дункан Лоуренс, победитель конкурса Евровидение-2019. «Вау!» – это лишь одна из немногих эмоций, которая приходит на ум победителю 2019 года, когда он смотрит выступление Алики.

Мы решили поискать и других людей, которые бы оценили выступления народной героини.

На Youtube-канале Maks Davletov его автор высоко оценил и песню, и вокал, а также отметил внешность Алики.

Макс, как и все остальные, включая Дункана Лоуренса, обратил внимание на самоиграющий рояль «Эстония». Также он отметил невероятно сильный вокал нарвитянки, которая и сама играет на рояле.

«С одной стороны невероятно нежная, а с другой – вокалище! – восклицает Youtube-блогер. – Это невероятно красивая песня с невероятно сильной исполнительницей! Сильнейший голос!»

Автор канала Noosh101 Анушка, как и Дункан, почти в самом начале песни воскликнула: «Вау! Она меня гипнотизирует!»

Анушка призналась, что сама сначала болела за Ollie – Venom, но она прекрасно понимает, почему профессиональное международное жюри и жители Эстонии выбрали именно Алику. «Эстония раньше никогда не посылала на Евровидение что-то подобное, такой уровень качества, я бы сказала», – восхитилась блогер.

На канале wiwibloggs, на котором независимые блогеры выпускают обзоры песен Евровидения, реакции и интервью, также появилось видео реакции на всех участников конкурса Eesti laul в этом году. Оценивал песни и выступления Дебан Адереми, песня Алики в его обзоре оказалось первой по счету.

«Красивейший голос, шикарное черное коктейльное платье! Она сама играет на рояле. Очень артистично. Довольно тяжелая лирически песня, очень много драмы», – комментировал он во время песни.

Когда же клип закончился, он сказал: «Это прилично, но это просто не по мне. Я хочу услышать поп-хит, я хочу жить и радоваться. Новый год, новый день... Все эти мосты в прошлое (песня Алики называется Bridges, что в переводе означает Мосты – прим. ред.), вымученные эмоции – этого слишком много», – заключил он.

На канале Eurovision with Jude Kennedy Джуд не заставил себя долго ждать и тоже опубликовал видеореакцию на песню-победительницу Eesti Laul-2023. Он признался, что именно эстонский нацотбор нравится ему больше всех остальных, потому что на нем всегда представлены разные жанры эстонской музыки, каждый найдет там что-то для себя, а финал в этом году выдался невероятно сильным. Джуд также отметил, что когда впервые услышал песню Алики, сразу понял, что это песня победит. Он признался, что слышал ее только в записи и ему очень интересно, как вокал Алики звучит в живую.

Джуд отметил и сцену конкурса. Алика успела спеть всего несколько строк, когда блогер уже отметил, что ее вокал – восхитительный.

«У песни есть прогресс, она становится сильнее. Ее движения руками – она точно знает, как пленить зрителя. На Евровидении это будет невероятно круто!» – считает Джуд, добавляя, что, по его мнению, Эстония точно войдет в ТОП-10.

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