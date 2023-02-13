Еле шевелит губами, но рвется встать с койки: что происходит с Костомаровым после ампутации стоп

В СМИ писали, что у врачей не было другого варианта - ампутация была единственным условием для сохранения жизни пациента. И сам Костомаров это понимал. Однако некроз дошел и до пальцев рук.

Гангрена поразила некогда здоровые ткани. И без операции фигурист был скорее всего обречен. Похоже, что пока Роман Костомаров до конца не осознал все то, что с ним произошло. Находясь в сознании фигурист рвется встать с постели. Хотя врачи ему это запретили.

Иван Скобрев дал понять, его друг «бунтует» в реанимации. Конькобежец уточнил, что Роман то и дело ворочается, стремясь встать на ноги. И это при том, что спортсмен еще очень слаб.

Костомаров едва шевелит губами, когда общается с женой Оксаной Домниной или врачами.