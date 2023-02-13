САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ НА EESTI LAUL ⟩ Мнение стилиста: смотри, кто был самой женственной, а чей образ идеально отточен

Eesti Laul – одно из главных событий года в Эстонии, на конкурсе могут засиять самые яркие звезды нашего музыкального мира. Кроме хорошей музыки, мероприятие сопровождается массой других вещей, которые радуют глаз. Дизайнер и стилист Керстин Кяэрик провела обзор самых стильных артистов, чьи сценические костюмы оказались самыми лучшими, пишет Elu24.