Eesti Laul – одно из главных событий года в Эстонии, на конкурсе могут засиять самые яркие звезды нашего музыкального мира. Кроме хорошей музыки, мероприятие сопровождается массой других вещей, которые радуют глаз. Дизайнер и стилист Керстин Кяэрик провела обзор самых стильных артистов, чьи сценические костюмы оказались самыми лучшими, пишет Elu24.
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САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ НА EESTI LAUL ⟩ Мнение стилиста: смотри, кто был самой женственной, а чей образ идеально отточен
Мнение стилиста: смотри, кто был самой женственной, а чей образ идеально отточен
Керстин Кяэрик, создатель бренда одежды KERST.in Cóuture, с радостью отдала бы титул самого выдающегося сценического костюма Кристийне Йероманс, чей эстетический белый наряд в стиле кимоно производил очаровательно женственный эффект, добавляя певице Sissi плавности, когда она, как ангел, парила по сцене.