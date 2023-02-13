Ollie, занявший второе место в финале Eesti Laul, взял в зеленую комнату свою прекрасную возлюбленную Саану, от которой он не мог оторваться, пишет Elu24.
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ГОРЯЧИЕ ОБЪЯТИЯ ⟩ Ollie, занявший второе место в конкурсе Eesti Laul, не мог оторваться от возлюбленной
Ollie, занявший второе место в конкурсе Eesti Laul, не мог оторваться от возлюбленной
В субботу в ледовом холле Тондираба состоялся финал Eesti Laul-2023, победительницей которого стала Алика Милова. В суперфинале второе место было присуждено яркому Ollie, которого поддерживала его возлюбленная Саана Мари Ойнус.
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