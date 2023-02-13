ГОРЯЧИЕ ОБЪЯТИЯ ⟩ Ollie, занявший второе место в конкурсе Eesti Laul, не мог оторваться от возлюбленной

В субботу в ледовом холле Тондираба состоялся финал Eesti Laul-2023, победительницей которого стала Алика Милова. В суперфинале второе место было присуждено яркому Ollie, которого поддерживала его возлюбленная Саана Мари Ойнус.

Молодые люди весь вечер держались рядом и не боялись демонстрировать взаимную привязанность. Ранее Ollie объяснял, что его конкурсная песня Venom – о чувствах, которые возникают, когда кто-то оставляет такой глубокий след в твоей крови, что избавиться от него невозможно, имея в виду именно свою возлюбленную.