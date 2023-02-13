Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз

У 35-летней Блейк Лайвли и 45-летнего Райана Рейнольдса также есть три дочери: семилетняя Джеймс, шестилетняя Инес и трехлетняя Бетти.

В инстаграме* Блейк Лайвли поделилась фотографией, на которой она запечатлена без живота. Многие подписчики решили, что таким образом Лайвли подтвердила слухи о том, что уже родила. На кадре актриса позирует вместе с мужем Райаном Рейнольдсом и его матерью.

О четвертой беременности Лайвли стало известно в сентябре 2022 года: актриса появилась на 10th Annual Forbes Power Women's Summit в Линкольн-центре в Нью-Йорке в золотом мини-платье, которое подчеркнуло округлившийся живот.

Ранее Райан Рейнольдс прокомментировал беременность своей жены и выразил надежду, что у них снова родится девочка: по словам актера, он уже привык воспитывать дочерей. «Это будет безумие! Мы очень взволнованы. Я даже еще не знаю, мальчик это или девочка. Так что посмотрим», – сказал актер.