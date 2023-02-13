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Прошло меньше года после родов: Рианна ждет второго ребенка

Limon.ee
Прошло меньше года после родов: Рианна ждет второго ребенка
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Рианна на Супербоуле, 12 февраля 2023 года.
Рианна на Супербоуле, 12 февраля 2023 года. Фото: Ross D. Franklin

Рианна только что выступила на Супербоуле и сразу же стала героиней сотен статей. Певица продемонстрировала, что станет мамой во второй раз!

Рианна впервые родила в мае прошлого года. Теперь весь мир понял, что поп-звезда мечтает о большой семье и детях-погодках. Радостная новость распространилась в Сети после громкого появления певицы на Супербоуле, пишет Стархит.

Рианна на Супербоуле, 12 февраля 2023 года.
Рианна на Супербоуле, 12 февраля 2023 года. Фото: Matt Slocum

В начале выступления артистка держала рукой округлившийся живот, а во время танцевальных движений старалась не сильно пускаться в пляс. В соцсетях тут же начались обсуждения второй беременности исполнительницы.

И после завершения концерта представители брюнетки подтвердили это! Теперь молодая мама получает тысячи поздравлений со всего света.

Рианна на Супербоуле, 12 февраля 2023 года.
Рианна на Супербоуле, 12 февраля 2023 года. Фото: Brian Snyder

Рианна делилась, как она без ума от малыша. «Нет ничего прекраснее, чем видеть после пробуждения его лицо. Это так мило следить за ним, когда он, проснувшись, не может понять, где находится. Он пытается собрать свои маленькие мысли в кучу. Это самое милое, это самая любимая часть дня», – признавалась певица.

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