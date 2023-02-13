Прошло меньше года после родов: Рианна ждет второго ребенка

Рианна впервые родила в мае прошлого года. Теперь весь мир понял, что поп-звезда мечтает о большой семье и детях-погодках. Радостная новость распространилась в Сети после громкого появления певицы на Супербоуле, пишет Стархит.

Рианна на Супербоуле, 12 февраля 2023 года. Фото: Matt Slocum

В начале выступления артистка держала рукой округлившийся живот, а во время танцевальных движений старалась не сильно пускаться в пляс. В соцсетях тут же начались обсуждения второй беременности исполнительницы.

И после завершения концерта представители брюнетки подтвердили это! Теперь молодая мама получает тысячи поздравлений со всего света.

Рианна на Супербоуле, 12 февраля 2023 года. Фото: Brian Snyder