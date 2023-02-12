Красится и ходит по подиуму с четырех лет: эстонская модель Диана Томсон приобщает дочь к профессии

В среду, 22 февраля, в школе моделей Tomson TOP Model пройдет детский кастинг, куда эстонская модель Диана Томсон приглашает мальчиков и девочек от трех лет, которые мечтают делать первые шаги по подиуму. Разумеется, не каждый родитель поддерживает такую инициативу.

Владелица Tomson TOP Model соглашается, что с критикой в адрес своей деятельности сталкиваться действительно приходилось, и не раз. Но по ее мнению, плюсов в детском моделинге куда больше, чем минусов.

Диана Томсон со своей ученицей. Фото: Из личного архива

– Диана, скажите, может, и вправду, родители, которые грезят вывести малышей на подиум, на самом деле лишь мечтают реализовать свои амбиции и заглушить детские комплексы?

– Вовсе нет! Кастинги на конкурсы красоты, показы одежды, аксессуаров, фотосессии – это великолепная возможность показать себя как личность. Кастинги дают возможность с раннего детского возраста научится перебарывать в себе чувство страха перед зрителем и перед сценой. В нашей школе мы даем возможность моделям раскрывать себя индивидуально на различных выступлениях, что в дальнейшем, безусловно, пойдет на пользу, независимо, станет ребенок профессиональной моделью или нет.

Противников конкурсов красоты и кастингов тоже могу понять.