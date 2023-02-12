Бытует мнение, что ребенок, работая в модельном бизнесе, лишается детства. Эстонская модель Диана Томсон (до замужества Хапрова) с этим категорически не согласна. Свою дочь в модельный бизнес Диана отдала в четыре года и не капли не жалеет об этом.
Красится и ходит по подиуму с четырех лет: эстонская модель Диана Томсон приобщает дочь к профессии
В среду, 22 февраля, в школе моделей Tomson TOP Model пройдет детский кастинг, куда эстонская модель Диана Томсон приглашает мальчиков и девочек от трех лет, которые мечтают делать первые шаги по подиуму. Разумеется, не каждый родитель поддерживает такую инициативу.
Владелица Tomson TOP Model соглашается, что с критикой в адрес своей деятельности сталкиваться действительно приходилось, и не раз. Но по ее мнению, плюсов в детском моделинге куда больше, чем минусов.
– Диана, скажите, может, и вправду, родители, которые грезят вывести малышей на подиум, на самом деле лишь мечтают реализовать свои амбиции и заглушить детские комплексы?
– Вовсе нет! Кастинги на конкурсы красоты, показы одежды, аксессуаров, фотосессии – это великолепная возможность показать себя как личность. Кастинги дают возможность с раннего детского возраста научится перебарывать в себе чувство страха перед зрителем и перед сценой. В нашей школе мы даем возможность моделям раскрывать себя индивидуально на различных выступлениях, что в дальнейшем, безусловно, пойдет на пользу, независимо, станет ребенок профессиональной моделью или нет.
Противников конкурсов красоты и кастингов тоже могу понять.
Не всем деткам дано справляться с чувством страха и с проигрышами, но опять же, это зависит от индивидуального обучения каждого ребенка, личного подхода и объяснения того, что бывают как проигрыши, так и победы, главное – идти к своим целям и работать над собой!
– На детских конкурсах красоты часто бросается в глаза яркий макияж у совсем крохотных девчушек, это тоже считается нормой?
– Это сложный вопрос и опять-таки индивидуальный. Пару лет назад я работала с одной моделью в Италии. Девушка была из Украины. Ничего не предвещало беды, но у нее началась жуткая аллергия на их косметику. Пришлось отправлять модель домой и срочно искать другую. Получается, не каждому взрослому подходит тот или иной продукт. Что касается маленьких моделей, они используют природную косметику без добавок, которая не портит кожу. На мероприятиях я лично слежу за тем, чтобы детской коже не наносился вред.
– У вас тоже есть маленькая дочь, она тоже уже приобщилась к декоративной косметике? Разрешаете?
– Моей дочери сейчас восемь лет, и она в модельном бизнесе уже четыре года, участвовала во многих показах, фотосессиях, как в Эстонии, так и за границей. Косметику очень любит. И я не вижу в этом проблемы, ведь девочки с самого детства хотят быть красивыми – и это правильно!