Выше нос! Гороскоп на понедельник, 13 февраля

Весы

Вы раньше других получите ценную информацию или догадаетесь о чем-то важном, найдете верные ответы на сложные вопросы, узнаете то, что прежде было тайной. Однако важно не торопиться с выводами: первое впечатление не всегда будет верным, понадобится немного времени, чтобы во всем разобраться. День отлично подходит для того, чтобы делиться идеями и планами. Вы легко найдете помощников и единомышленников, получите поддержку, если она потребуется. Совместные действия могут положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории.

Скорпион

Отличный день для встреч и знакомств, общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Вас замечают даже те, кто прежде ни на кого не обращал внимания, и это неудивительно: ваша яркая индивидуальность бросается в глаза, пройти мимо невозможно. Вы услышите о себе много приятного, и все это будет правдой. Едва ли этот день подойдет для дел, требующих сосредоточенности, концентрации внимания. Они будут утомлять гораздо быстрее, чем обычно. Не исключены незначительные, но обидные ошибки, досадные промахи. Отдохните, отвлекитесь от рутины – это у вас отлично получится и пойдет на пользу.

Стрелец