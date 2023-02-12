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Все будет так, как вы хотели! У какого знака Зодиака сбудутся все мечты – прогноз Володиной

Limon.ee
Все будет так, как вы хотели! У какого знака Зодиака сбудутся все мечты – прогноз Володиной
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Фото: Shutterstock

Близнецов ждет успех, хотя и не без странностей и хитросплетений судьбы. Об этом 12 февраля рассказала астролог Василиса Володина на своем Телеграм-канале.

Вас не должны смущать неожиданные повороты событий, все будет хорошо. Все, к чему вы стремились, должно сложиться. Ваши планы, мечтания осуществятся в полной мере.

Судьба на вашей стороне и обязательно приведет вас к успеху, перед вами должны открыться новые возможности и перспективы.

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