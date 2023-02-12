По последним данным, более 28 000 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в прошлый понедельник в Турции и Сирии. Местная собака была чудом вытащена из-под завалов во время спасательных операций, которые длились почти неделю, сообщает Venue Earth на Instagram.
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ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ В Турции спасли собаку, которая провела четыре дня под завалами
В Турции спасли собаку, которая провела четыре дня под завалами
Предположительно, животное провело под завалами более 114 часов.
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