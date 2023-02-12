Все деньги – в поддержку пострадавшим: Галкин рассказал о помощи жертвам землетрясения в Турции

«Принял решение перечислить весь гонорар, который получу за концерт в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим», – сказал артист.

Он отметил, что само выступление переносится с 14 февраля, как было запланировано ранее, на 27 апреля, так как считает неуместным проведение каких-либо концертов после трагедии.