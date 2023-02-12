Шоумен Максим Галкин заявил передаст свой гонорар за концерт в Стамбуле на благотворительность – в поддержку тех, кто пострадал от разрушительного землетрясения в Турции. Об этом он заявил в своем Instagram.
Все деньги – в поддержку пострадавшим: Галкин рассказал о помощи жертвам землетрясения в Турции
Все деньги – в поддержку пострадавшим: Галкин рассказал о помощи жертвам землетрясения в Турции
«Принял решение перечислить весь гонорар, который получу за концерт в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим», – сказал артист.
Он отметил, что само выступление переносится с 14 февраля, как было запланировано ранее, на 27 апреля, так как считает неуместным проведение каких-либо концертов после трагедии.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. По состоянию на 11 февраля в результате землетрясений погибли более 20 тысяч человек в Турции и более 3500 человек в Сирии.
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