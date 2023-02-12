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ФОТО ⟩ Пушистый талисман Алики Миловой умилил зрителей Eesti Laul

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Пушистый талисман Алики Миловой умилил зрителей Eesti Laul
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Алика Милова
Алика Милова Фото: Taavi Sepp

Вчера вечером Эстония выбирала артиста, который в этом году представит нашу страну на «Евровидении 2023» в Ливерпуле, Великобритания. Эта честь выпала уроженке Нарвы Алике Миловой.

Хотя букмекеры и пророчили победу Алики с самого начала конкурса Eesti Laul, сама певица призналась, что очень волновалась во время голосования. 

Зрители, которые следили за финалом Eesti Laul у экранов телевизоров, заметили, что во время голосования Алика не выпускала из рук большую мягкую игрушку – болотную кочку Поки из сказок Эдгара Вальтера. Почему Алика решила прийти на финал Eesti Laul c таким необычным персонажем, поинтересовался и ведущий шоу Тынис Нийнеметс.

Улыбаясь и обнимая большого и мягкого Поки, Алика призналась, что он очень дорог ее сердцу. Однажды она увидела его в книжном магазине и очень захотела себе. Отец сделал сюрприз и подарил его дочери на финале Eesti Laul.

Фото: Сториз в Instagram

«Его можно назвать теперь твоим талисманом?» – поинтересовался ведущий Eesti Laul в гринруме.

«Можно и так сказать», – ответила Алика. Правда, она уточнила, что скорее всего, не всегда будет возможность брать на важные выступления такой талисман – уж слишком он большой! Но нам кажется, что в мае на «Евровидение» Поки нужно будет обязательно взять с собой. Как показал вчерашний вечер, эта милая игрушка приносит удачу! 

Поздравляем прекрасную Алику Милову с победой на конкурсе Eesti Laul! Теперь c песней «Bridges» певица представит Эстонию на «Евровидении 2023» в Ливерпуле. Будем болеть за нее!

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