ФОТО ⟩ Пушистый талисман Алики Миловой умилил зрителей Eesti Laul

Хотя букмекеры и пророчили победу Алики с самого начала конкурса Eesti Laul, сама певица призналась, что очень волновалась во время голосования.

Зрители, которые следили за финалом Eesti Laul у экранов телевизоров, заметили, что во время голосования Алика не выпускала из рук большую мягкую игрушку – болотную кочку Поки из сказок Эдгара Вальтера. Почему Алика решила прийти на финал Eesti Laul c таким необычным персонажем, поинтересовался и ведущий шоу Тынис Нийнеметс.

Улыбаясь и обнимая большого и мягкого Поки, Алика призналась, что он очень дорог ее сердцу. Однажды она увидела его в книжном магазине и очень захотела себе. Отец сделал сюрприз и подарил его дочери на финале Eesti Laul.

Фото: Сториз в Instagram

«Его можно назвать теперь твоим талисманом?» – поинтересовался ведущий Eesti Laul в гринруме.

«Можно и так сказать», – ответила Алика. Правда, она уточнила, что скорее всего, не всегда будет возможность брать на важные выступления такой талисман – уж слишком он большой! Но нам кажется, что в мае на «Евровидение» Поки нужно будет обязательно взять с собой. Как показал вчерашний вечер, эта милая игрушка приносит удачу!