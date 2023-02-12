На фоне заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева об отправке на войну против Украины российских срочников в Twitter стал вирусным пост об одном из его совершеннолетних сыновей – Данииле Соловьеве.
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне-модели пропагандиста Соловьева стал вирусным в Сети
«Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться на защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством», – написали 10 февраля авторы страницы Думминг Тупс(Анк-Морпорк).
Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством— Думминг Тупс(Анк-Морпорк🇺🇦🇪🇺) (@dumingtups) February 10, 2023
СБ pic.twitter.com/XivBfXbkME
Ретвит публикации сделали около 600 фолловеров, лайкнули свыше 3 тысяч, а прочитали более 140 тысяч раз.
В комментариях к своем твиту авторы подчеркнули, что являются юмористическим пабликом, который «часто на 100% прав».
В пятницу, 10 февраля на то, что сыновья пропагандиста Владимира Соловьева живут не в РФ, а за границей, обратил внимание Борислав Береза, бывший внефракционный депутат Верховной Рады Украины.
«Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит детей россиян на войну, так почему же они не воюют?» – написал Береза.