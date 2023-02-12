Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне-модели пропагандиста Соловьева стал вирусным в Сети

«Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться на защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством», – написали 10 февраля авторы страницы Думминг Тупс(Анк-Морпорк).

Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством

СБ pic.twitter.com/XivBfXbkME — Думминг Тупс(Анк-Морпорк🇺🇦🇪🇺) (@dumingtups) February 10, 2023

Ретвит публикации сделали около 600 фолловеров, лайкнули свыше 3 тысяч, а прочитали более 140 тысяч раз.

В комментариях к своем твиту авторы подчеркнули, что являются юмористическим пабликом, который «часто на 100% прав».

В пятницу, 10 февраля на то, что сыновья пропагандиста Владимира Соловьева живут не в РФ, а за границей, обратил внимание Борислав Береза, бывший внефракционный депутат Верховной Рады Украины.