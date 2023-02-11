ВИДЕО ⟩ Эстонская путешественница Лиза Линд получила травму в Пуэрто-Рико

«У меня всегда был очень сильный внутренний голос, и я к нему прислушиваюсь... в основном», – пишет Лиза Линд, которая пыталась сделать красивый снимок в красивом природном бассейне, но большая волна нарушила ее планы, и красавица влетела лицом в бок скалы.

«Я не решалась пойти в воду первые тридцать минут, потому что знала, что это плохая идея. Когда я уже была готова к отъезду, все же решила сделать небольшое видео. Вода была спокойной, и я была уверена, что просто слишком осторожничаю», – пишет пострадавшая Лиза, добавляя: «Вот последствия».

Мораль этой истории такова: «Всегда доверяйте своей интуиции!»