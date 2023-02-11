Покажется кошмаром: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о грядущих проблемах

Телец

Тельцам начало недели покажется настоящим кошмаром. Внезапно накопится просто невероятное количество дел и задач, выполнить которые нужно будет в срочном порядке. Ближе к выходным многие почувствуют себя разбитыми. Чтобы избежать всего этого, Глоба советует Тельцам научиться говорить слово «нет», а особенно коллегам и начальству.