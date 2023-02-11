Известный российский астролог Павел Глоба предупредил о грядущих жизненных неурядицах представителей двух знаков Зодиака. С проблемами эти люди могут столкнуться уже после выходных, а как их избежать, специалист по звездам рассказал в астропрогнозе, пишет Progorod43.
Покажется кошмаром: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о грядущих проблемах
Покажется кошмаром: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о грядущих проблемах
Телец
Тельцам начало недели покажется настоящим кошмаром. Внезапно накопится просто невероятное количество дел и задач, выполнить которые нужно будет в срочном порядке. Ближе к выходным многие почувствуют себя разбитыми. Чтобы избежать всего этого, Глоба советует Тельцам научиться говорить слово «нет», а особенно коллегам и начальству.
Козерог
Козероги рискуют быть обманутыми. Это касается и финансовых вопросов, и простых человеческих отношений. Вас может подвести тот, от кого вы не могли ожидать подвоха. Прожить этот непростой период без потерь помогут внимательность и здоровый скепсис.
Ключевые слова