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Покажется кошмаром: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о грядущих проблемах

Limon.ee
Покажется кошмаром: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о грядущих проблемах
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Фото: Shutterstock

Известный российский астролог Павел Глоба предупредил о грядущих жизненных неурядицах представителей двух знаков Зодиака. С проблемами эти люди могут столкнуться уже после выходных, а как их избежать, специалист по звездам рассказал в астропрогнозе, пишет Progorod43.

Телец

Тельцам начало недели покажется настоящим кошмаром. Внезапно накопится просто невероятное количество дел и задач, выполнить которые нужно будет в срочном порядке. Ближе к выходным многие почувствуют себя разбитыми. Чтобы избежать всего этого, Глоба советует Тельцам научиться говорить слово «нет», а особенно коллегам и начальству.

Козерог

Козероги рискуют быть обманутыми. Это касается и финансовых вопросов, и простых человеческих отношений. Вас может подвести тот, от кого вы не могли ожидать подвоха. Прожить этот непростой период без потерь помогут внимательность и здоровый скепсис.

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