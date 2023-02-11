«Настоящая суперзвезда!»: победитель «Евровидения» пришел в восторг от песни Алики Миловой из Нарвы

Видеоролик на странице в Инстаграме компании Universal Music Estonia вызвал бурную реакцию в социальных сетях. В видеоролике песню Алики Миловой для Eesti Laul 2023 рецензирует Дункан Лоуренс, победитель конкурса «Евровидение-2019». «Вау!» - это лишь одна из немногих эмоций, которая приходит на ум победителю 2019 года, когда она смотрит выступление Алики.

В начале видео Дункан отмечает, что в ролике показан самоиграющий рояль «Эстония». Суперзвезда сразу же намекает, что ему самому нужен такой инструмент. Перед началом выступления Алики Дункан комментирует: «Она выглядит потрясающе и сама играет на рояле!»

Лоранс отмечает уверенность Алики. По его мнению, она не боится стоять на сцене, и мне ему это нравится. «И, конечно, у нее невероятно сильный голос!»

«Очень надеюсь, Алика, что ты превзойдешь всех остальных. Ты проделала прекрасную работу, и я надеюсь, что ты сможешь передать ту же энергию, которую невозможно не заметить в этом ролике, потому что это качество суперзвезды - удачи и покажи им в субботу», - говорит Лоуренс.

У Алики Миловой и Дункана Лоуренса больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Победитель «Евровидения-2019» не только очарован выступлением эстонской певицы, но у песни Миловой Bridges и у песни-победителя Дункана Лоуренса Arcade один и тот же автор – востребованный продюсер Воутер Харди.