12 лучших артистов сегодня вечером соревнуются на сцене ледового холла Тондираба в Ласнамяэ за возможность представить страну на конкурсе «Евровидение» в Великобритании в мае этого года. Они уже любимцы публики, потому что прошли в финал эстонского нацотбора Eesti Laul. Теперь дело за малым – понравиться публике, членам жюри и набрать как можно больше баллов!
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Тысячи людей со всей Эстонии съехались в Ласнамяэ, чтобы узнать, кто представит Эстонию на «Евровидении»
В этом году впервые финал нацотбора проходит в столичном районе Ласнамяэ, полуфиналы состоялись в прошлом месяце в Виймси. В ледовый холл Тондираба в субботу вечером съезжаются тысячи зрителей и фанатов конкурса со всей страны.
Шоу показывают и по телевизору. Для того, чтобы сделать программу более насыщенной, во время пауз и подсчета голосов публику развлекут приглашенные артисты - победитель прошлого года Стефан, а также Ines, Pur Mudd, 2 Quick Start, Карл-Эрит Таукар и другие.
Перед началом конкурса участники пообщались с поклонниками и провели автограф-сессию.
Яркое шоу началось в 19:30 с выступления зажигательных Zetod и выхода на сцену всех 12 финалистов конкурса под музыку из песни Стефана - Hope, а около 23:00 определится победитель финала Eesti Laul 2023, который и представит Эстонию на «Евровидении» в Ливерпуле.
Ведущие в своей приветственной речи пошутили про Филиппа Киркорова, который, по их словам, умирает от зависти, потому что сегодня не можем выступить на этой шикарной сцене, специально возведенной для Eesti Laul.
Букмекеры делают серьезные ставки на Алику Милову из Нарвы, вслед за ней в их рейтинге идет рокер Ollie. На сайте «Евровидения» также проводится опрос, в котором с небольшим перевесом лидирует Ollie.
Порядок выступления артистов в финале Eesti Laul и номера телефонов, по которым звонить, чтобы проголосовать за своих любимцев, указаны ниже:
1. Meelik «Tuju»: 9007001
2. Inger «Awaiting You»: 9007002
3. Janek «House of Glass»: 9007003
4. Elysa «Bad Philosophy»: 9007004
5. M Els «So Good (At What You Do)»: 9007005
6. Bedwetters «Monsters»: 9007006
7. Andreas «Why Do You Love Me»: 9007007
8. Alika «Bridges»: 9007008
9. Anett x Fredi «You Need to Move On»: 9007009
10. Ollie «Venom»: 9007010
11. Mia «Üks samm korraga»: 9007011
12. Sisse «Lighthouse»: 9007012
Если вы хотите проголосовать при помощи смс, то отправляйте сообщение с номером артиста сюда - 15415, стоимость одного звонка или смс 1.70 евро. Голосование откроется после начала прямой трансляции передачи.
Кроме зрителей выступления финалистов Eesti Laul в этом году оценят 11 членов жюри, среди них известные артисты, продюсеры, авторы песен и эксперты «Евровидения».
Ведущие вечера: Грете Кульд и Тынис Нийнеметс.
Смотрите галерею из ледового холла Тондираба! Ниже также будет вестись трансляция Eesti Laul 2023 от портала Elu24: