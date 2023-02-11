ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Тысячи людей со всей Эстонии съехались в Ласнамяэ, чтобы узнать, кто представит Эстонию на «Евровидении»

В этом году впервые финал нацотбора проходит в столичном районе Ласнамяэ, полуфиналы состоялись в прошлом месяце в Виймси. В ледовый холл Тондираба в субботу вечером съезжаются тысячи зрителей и фанатов конкурса со всей страны.

Шоу показывают и по телевизору. Для того, чтобы сделать программу более насыщенной, во время пауз и подсчета голосов публику развлекут приглашенные артисты - победитель прошлого года Стефан, а также Ines, Pur Mudd, 2 Quick Start, Карл-Эрит Таукар и другие.

Перед началом конкурса участники пообщались с поклонниками и провели автограф-сессию.

Яркое шоу началось в 19:30 с выступления зажигательных Zetod и выхода на сцену всех 12 финалистов конкурса под музыку из песни Стефана - Hope, а около 23:00 определится победитель финала Eesti Laul 2023, который и представит Эстонию на «Евровидении» в Ливерпуле.

Ведущие в своей приветственной речи пошутили про Филиппа Киркорова, который, по их словам, умирает от зависти, потому что сегодня не можем выступить на этой шикарной сцене, специально возведенной для Eesti Laul.

Букмекеры делают серьезные ставки на Алику Милову из Нарвы, вслед за ней в их рейтинге идет рокер Ollie. На сайте «Евровидения» также проводится опрос, в котором с небольшим перевесом лидирует Ollie.

Порядок выступления артистов в финале Eesti Laul и номера телефонов, по которым звонить, чтобы проголосовать за своих любимцев, указаны ниже: