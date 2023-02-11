Сексолог назвала причины, почему влюбленные похожи друг на друга внешне

Первая причина настолько проста, что от неe становится не по себе. Дело в том, что мы чаще всего выбираем романтических партнёров, похожих на нас самих.

На самом деле есть много теорий на этот счёт. Но самое популярное объяснение учёных – это так называемый эффект знакомства с объектом. Мы склонны отдавать предпочтение тому, с чем регулярно имеем дело. Мы каждый день смотрим на себя в зеркало и уже давно изучили все особенности своей внешности. Поэтому, когда видим что-то похожее в других людях, нам приятнее общаться именно с ними.

Учeные объясняют это тем, что мозгу легче обрабатывать визуальную информацию, которая частично уже была в него «подгружена».