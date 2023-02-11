ЧУДЕСНЫЕ ФОТО ⟩ Мальчик из Эстонии завоевал титул «Принц мира 2023»

Конкурсная программа World Rising Stars 2023 в Грузии длилась пять дней, в течение которых дети-модели из разных уголков мира проходили различные этапы, включая участие в съемках местного телешоу Georgian Time.

Шестилетний Мирон Простотин, представляющий Эстонию и школу «Звезда», прекрасно прошел все туры конкурса, покорив зрителей и судей своей харизмой и мастерством моделирования, и в результате был удостоен титула «Принц мира».