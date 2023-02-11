В ТОНДИРАБА ТАЕТ ЛЁД ⟩ К финалу Eesti Laul ледовый холл в Ласнамяэ преобразился: шерстяные носки не понадобятся!

По словам главного продюсера песенного конкурса Eesti Laul Томи Рахула , на то, чтобы на катке растаял лед, ушло примерно четыре дня. На финале температура в зале будет не менее +21 градуса.

«Четверть зала занимает сцена и техническое оборудование, – рассказывает Том Рахула. – Три четверти отведены для публики и пространства для музыкантов грин-рум. Лед таял почти четыре дня, команда здесь очень помогает, инфраструктура хорошая, зал выглядит потрясающе! Это был интересный процесс».