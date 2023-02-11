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В ТОНДИРАБА ТАЕТ ЛЁД ⟩ К финалу Eesti Laul ледовый холл в Ласнамяэ преобразился: шерстяные носки не понадобятся!

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Анналийза Кёсс Мерилин Няреп
К финалу Eesti Laul ледовый холл в Ласнамяэ преобразился: шерстяные носки не понадобятся!
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Репетиция финала Eesti Laul в Тондираба
Репетиция финала Eesti Laul в Тондираба Фото: Taavi Sepp

Кого-то из зрителей смутило, что финал самого главного песенного конкурса Эстонии впервые пройдет в ледовом холле. Ко времени проведения Eesti Laul в субботу, 11 февраля, здесь будет жарко, заверил главный продюсер песенного конкурса Томи Рахула. В пяти номерах на сцене будет вспыхивать настоящий огонь!

По словам главного продюсера песенного конкурса Eesti Laul Томи Рахула, на то, чтобы на катке растаял лед, ушло примерно четыре дня. На финале температура в зале будет не менее +21 градуса.

«Четверть зала занимает сцена и техническое оборудование, – рассказывает Том Рахула. – Три четверти отведены для публики и пространства для музыкантов грин-рум. Лед таял почти четыре дня, команда здесь очень помогает, инфраструктура хорошая, зал выглядит потрясающе! Это был интересный процесс».

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