Кого-то из зрителей смутило, что финал самого главного песенного конкурса Эстонии впервые пройдет в ледовом холле. Ко времени проведения Eesti Laul в субботу, 11 февраля, здесь будет жарко, заверил главный продюсер песенного конкурса Томи Рахула. В пяти номерах на сцене будет вспыхивать настоящий огонь!
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В ТОНДИРАБА ТАЕТ ЛЁД ⟩ К финалу Eesti Laul ледовый холл в Ласнамяэ преобразился: шерстяные носки не понадобятся!
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К финалу Eesti Laul ледовый холл в Ласнамяэ преобразился: шерстяные носки не понадобятся!
По словам главного продюсера песенного конкурса Eesti Laul Томи Рахула, на то, чтобы на катке растаял лед, ушло примерно четыре дня. На финале температура в зале будет не менее +21 градуса.
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