Поверить в то, чтo Джина уже бабушка – крайне сложно. Сейчас ей 51 год.
ФОТО ⟩ Самая сексуальная бабушка в мире прикрыла пикантное место лоскутком одежды
Это звание блогер носит не просто так. Мать четверых детей и бабушка одной внучки выглядит настолько сногсшибательно в свои годы, что поверить в цифры в ее паспорте невозможно. Что в жизни, что в Сети Джине не дают больше 35 лет.
У Стюарт подтянутая гладкая кожа, упругая грудь и пышные бедра. Отсутствуют возрастные изменения на лице и даже нет мимических морщин. Женщина признается, что уколы красоты она никогда не делала, обходилась исключительно народными средствами, пишет Wday.
Кроме этого, Джина еще регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания для поддержания тела в тонусе. Неудивительно, что, соблюдая все эти правила, самая сексуальная бабушка в мире выглядит настолько бесподобно. Кроме того, свою фигуру Стюарт любит демонстрировать порой в очень пикантных нарядах.
Так, блогерша облачилась в ярко-желтый сарафан с глубоким декольте и пикантными вырезами на бедрах. В этом образе Джина выглядела очень сексуально, правда, пикантная поза с поджатыми ногами практически оголила все ее прелести.