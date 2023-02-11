ФОТО ⟩ Самая сексуальная бабушка в мире прикрыла пикантное место лоскутком одежды

Это звание блогер носит не просто так. Мать четверых детей и бабушка одной внучки выглядит настолько сногсшибательно в свои годы, что поверить в цифры в ее паспорте невозможно. Что в жизни, что в Сети Джине не дают больше 35 лет.

У Стюарт подтянутая гладкая кожа, упругая грудь и пышные бедра. Отсутствуют возрастные изменения на лице и даже нет мимических морщин. Женщина признается, что уколы красоты она никогда не делала, обходилась исключительно народными средствами, пишет Wday.

Кроме этого, Джина еще регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания для поддержания тела в тонусе. Неудивительно, что, соблюдая все эти правила, самая сексуальная бабушка в мире выглядит настолько бесподобно. Кроме того, свою фигуру Стюарт любит демонстрировать порой в очень пикантных нарядах.