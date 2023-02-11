Последний месяц зимы станет благоприятным периодом для многих: особенно повезет в финансовом плане двум знака Зодиака. Они могут рассчитывать на значительную прибыль, пишет Teleprogramma.
Два знака Зодиака, на которых надвигается мощная денежная лавина – шарахнет так шарахнет!
Два знака Зодиака, на которых надвигается мощная денежная лавина – шарахнет так шарахнет!
Среди лидеров окажутся Раки и Стрельцы. На них надвигается денежная лавина. Приток прибыли не иссякнет весь февраль. Те, кто удачно вложит средства могут расслабиться и получать дивиденды в будущем. Этими прозорливыми мудрецами вполне могут стать Раки. Им везет с финансами. Деньги их любят весь месяц.
А вот Стрельцы займутся продвижением своего бизнеса. Дорогие покупки и траты будут только обогащать этот знак Зодиака. Февраль озолотит их с лихвой.
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