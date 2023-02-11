Два знака Зодиака, на которых надвигается мощная денежная лавина – шарахнет так шарахнет!

Среди лидеров окажутся Раки и Стрельцы. На них надвигается денежная лавина. Приток прибыли не иссякнет весь февраль. Те, кто удачно вложит средства могут расслабиться и получать дивиденды в будущем. Этими прозорливыми мудрецами вполне могут стать Раки. Им везет с финансами. Деньги их любят весь месяц.