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ФОТО ⟩ Хенрик Норманн пришел в Coca-Cola Plaza со сногсшибательной красоткой: кто эта молодая эстонка?

Limon.ee
Хенрик Норманн пришел в Coca-Cola Plaza со сногсшибательной красоткой: кто эта молодая эстонка?
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Фото: Kalev Lilleorg

Премьера нового сезона эстонского сериала «Любовь» состоялась вчера в таллиннском кинотеатре Coca-Cola Plaza, где, конечно же, присутствовал и режиссер сериала Хенрик Норманн. Больше всего заинтересовала публику спутница режиссера – сногсшибательная красотка привлекла внимание и журналистов Elu24.

К 51-летнему Хенрику на премьере присоединилась талантливая диджей Индра Смит, которая создала саундтрек для шестой части сериала, сообщает TV3. Хенрик рассказал изданию, что пригласил молодого диджея на премьеру нового сезона сериала, потому что она принимала участие в его создании. Слухи о романе с Индрой режиссер не стал комментировать.

Сама Индра Смит также не подтвердила роман с режиссером изданию Elu24. «Я и Хенрик – друзья и колеги, и у нас в работе несколько разных проектов», – сказал Смит, добавив, что между ними нет романтических отношений.

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