6 февраля Ольга Орлова родила дочь, которую назвала Аней. Малышка стала вторым ребенком для звезды «ДОМа-2». У нее также есть 21-летний сын Артем.
Крохотные пальчики, мамины объятия: Ольга Орлова делится умилительными фото из роддома
Ольга Орлова пока остается в роддоме. Артистка не может налюбоваться на новорожденную малышку. В личном блоге она поделилась трогательными снимками, на которых запечатлен ребенок.
На первом фото певица держит дочь на руках и нежно на нее смотрит. На втором – звезда держит младенца за крохотную ручку. «Сегодня был насыщенный день, куча обследований. Готовимся к выписке», – комментирует счастливая мать.
Певица также показала, как выглядит в больничных условиях: без макияжа, с бинтами на руках и груди. Однако некоторые до сих пор не верят, что Орлова рожала самостоятельно. По мнению хейтеров, ведущая «ДОМа-2» воспользовалась услугами суррогатной матери, а кадры из клиники – хорошо разыгранный спектакль.
Такие подозрения возникли из-за того, что Ольга не показывала голый живот. Злопыхателей смущает и возраст певицы, считая, что роды в 45 лет маловероятны. Орлова же к требованиям продемонстрировать тело относилась с юмором, а о теме поздней беременности говорила аккуратно.