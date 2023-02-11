Сб, 11.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

НОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Финская молодежь поставила на уши гостиницу Viru: шум-гам, машины скорой помощи, алкоголь

Limon.ee
Финская молодежь поставила на уши гостиницу Viru: шум-гам, машины скорой помощи, алкоголь
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Taavi Sepp

Вчера вечером житель Таллинна рассказал порталу Elu24, что видел несколько машин скорой помощи у гостиницы Viru. «Кроме того, весь отель был забронирован для финской молодежи. Что там происходит?» – обратился он в редакцию.

«Правда ли, что весь отель Viru забронирован для молодых финнов?» – спрашивает житель Таллинна, живущий в самом центре. Он поделился фотографиями молодых людей, передвигающихся вокруг гостиницы. «Я также видел несколько машин скорой помощи перед зданием в ночное время. Что там происходит?» – спрашивает таллиннец.

Портал Elu24 минувшей ночью отправил к отелю Viru своего фотокорреспондента, чтобы своими глазами увидеть, что же там на самом деле происходит. Веселье, действительно, идет полным ходом. Как тусит в самом центре Таллинна финская молодежь, смотрите в галерее!

Ключевые слова
Наверх