НОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Финская молодежь поставила на уши гостиницу Viru: шум-гам, машины скорой помощи, алкоголь

«Правда ли, что весь отель Viru забронирован для молодых финнов?» – спрашивает житель Таллинна, живущий в самом центре. Он поделился фотографиями молодых людей, передвигающихся вокруг гостиницы. «Я также видел несколько машин скорой помощи перед зданием в ночное время. Что там происходит?» – спрашивает таллиннец.