Вчера вечером житель Таллинна рассказал порталу Elu24, что видел несколько машин скорой помощи у гостиницы Viru. «Кроме того, весь отель был забронирован для финской молодежи. Что там происходит?» – обратился он в редакцию.
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НОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Финская молодежь поставила на уши гостиницу Viru: шум-гам, машины скорой помощи, алкоголь
Финская молодежь поставила на уши гостиницу Viru: шум-гам, машины скорой помощи, алкоголь
«Правда ли, что весь отель Viru забронирован для молодых финнов?» – спрашивает житель Таллинна, живущий в самом центре. Он поделился фотографиями молодых людей, передвигающихся вокруг гостиницы. «Я также видел несколько машин скорой помощи перед зданием в ночное время. Что там происходит?» – спрашивает таллиннец.
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