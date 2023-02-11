На этой неделе эстонский актер Мярт Аванди публично рассказал о проблеме, которую он скрывал в течение десяти лет. Оказалось, что актер долгое время употреблял кокаин. Это признание прокомментировал член Партии реформ Вальдо Рандпере: «Теперь я понимаю, почему он напал на меня!»
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ФОТО ⟩ Эстонский политик захотел хайпануть на кокаиновом скандале, но актер его осадил: это даже фактически неверно!
Эстонский политик захотел хайпануть на кокаиновом скандале, но актер его осадил: это даже фактически неверно!
Известный эстонский актер Мярт Аванди раньше уже откровенно рассказывал о борьбе с алкоголизмом. Теперь комик сделал еще одно шокирующее заявление: он десять лет без остановки употреблял кокаин. Подобное признание комик сделал в эфире передачи «Очевидец» на телеканале ETV.
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