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ФОТО ⟩ Эстонский политик захотел хайпануть на кокаиновом скандале, но актер его осадил: это даже фактически неверно!

Крислин Метсанурм
, репортер
Эстонский политик захотел хайпануть на кокаиновом скандале, но актер его осадил: это даже фактически неверно!
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Валдо Рандпере и Тынис Нийнеметс
Валдо Рандпере и Тынис Нийнеметс Фото: Kuvatõmmis Facebookist/ERR/Elu24 kollaaž

На этой неделе эстонский актер Мярт Аванди публично рассказал о проблеме, которую он скрывал в течение десяти лет. Оказалось, что актер долгое время употреблял кокаин. Это признание прокомментировал член Партии реформ Вальдо Рандпере: «Теперь я понимаю, почему он напал на меня!» 

Известный эстонский актер Мярт Аванди раньше уже откровенно рассказывал о борьбе с алкоголизмом. Теперь комик сделал еще одно шокирующее заявление: он десять лет без остановки употреблял кокаин. Подобное признание комик сделал в эфире передачи «Очевидец» на телеканале ETV.

Через день после того, как вышло интервью, член Партии реформ Валдо Рандпере сделал публикацию на своей странице в Facebook. «Несколько лет назад я участвовал в сериале «Kättemaksukontor». Я до сих пор не понимал, почему Мярт Аванди тогда напал на меня», – написал Рандпере и добавил: «Теперь понимаю!»

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