ФОТО ⟩ Эстонский политик захотел хайпануть на кокаиновом скандале, но актер его осадил: это даже фактически неверно!

Известный эстонский актер Мярт Аванди раньше уже откровенно рассказывал о борьбе с алкоголизмом. Теперь комик сделал еще одно шокирующее заявление: он десять лет без остановки употреблял кокаин. Подобное признание комик сделал в эфире передачи «Очевидец» на телеканале ETV.

Через день после того, как вышло интервью, член Партии реформ Валдо Рандпере сделал публикацию на своей странице в Facebook. «Несколько лет назад я участвовал в сериале «Kättemaksukontor». Я до сих пор не понимал, почему Мярт Аванди тогда напал на меня», – написал Рандпере и добавил: «Теперь понимаю!»