Организаторы «Евровидения» подтвердили участие группы, в состав которой входит россиянка

Официальное подтверждение участия представителей Чехии в конкурсе появилось спустя три дня после завершения национального отбора в стране. Он был проведен 7 февраля.

Участницы группы пишут, что песня – это их реакция на «текущие события в обществе, размышления о несвободе и призыв к взаимопониманию и сопереживанию». Отмечается, что участницами группы являются чешки Патриция Фуксова (вокал), Бара Юранкова (скрипка) и Маркета Мужаткова (ударные), а также словачка Тереза Чепкова (бас-гитара), россиянка Олеся Очеповская (клавишные) и болгарка Танита Янкова (скрипка).

По словам Фуксовой, которая является автором песни, композиция «создает невидимую связь со всеми, кто испытывает какую-то несвободу, будь то тенденции, с которыми они не согласны, или режим, который диктует, что человек может и чего не может делать».

«Евровидение 2023» состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на «Евровидении 2022» в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.