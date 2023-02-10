Сегодня Минюст пополнил реестр иноагентов новыми именами. На этот раз в список вошла исполнительница хита «Мы разбиваемся», пишет Стархит.
Земфиру внесли в список «иноагентов»
Земфиру внесли в список «иноагентов»
46-летняя Земфира покинула Россию еще весной прошлого года. Сейчас певица проживает в столице Франции с близкой подругой Ренатой Литвиновой. Артистка активно дает концерты в Европе и на каждом выступлении высказывается против войны России в Украине.
Также исполнительница работает над музыкальным оформлением проектов Литвиновой. Артистки сотрудничают на протяжении многих лет. «Я считаю, что Земфира гениальна. Таких людей нужно ценить при жизни. Они очень ранимые, чувствительные, хотя иногда так и не кажется», – говорила Рената.
Вместе с Земфирой в список Минюста попали общественный деятель Дмитрий Гудков, математик Сергей Шпилькин, а также писатель Александра Казанцева.
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