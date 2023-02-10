Земфиру внесли в список «иноагентов»

46-летняя Земфира покинула Россию еще весной прошлого года. Сейчас певица проживает в столице Франции с близкой подругой Ренатой Литвиновой. Артистка активно дает концерты в Европе и на каждом выступлении высказывается против войны России в Украине.

Также исполнительница работает над музыкальным оформлением проектов Литвиновой. Артистки сотрудничают на протяжении многих лет. «Я считаю, что Земфира гениальна. Таких людей нужно ценить при жизни. Они очень ранимые, чувствительные, хотя иногда так и не кажется», – говорила Рената.