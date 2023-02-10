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Запах уйдет навсегда: чем можно помыть кошачий туалет – подручное средство

Limon.ee
Запах уйдет навсегда: чем можно помыть кошачий туалет – подручное средство
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Кошачий лоток. Фото иллюстративное.
Кошачий лоток. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Многие хозяйки не знают, как вывести запах кошачьего туалета из квартиры. Зачастую это превращается в настоящую проблему, пишет Телепрограмма.

Но специалисты уверяют, что переживать не стоит: проблему решит обычная зубная паста. Для этого нужно нанести ее на губку и помыть кошачий лоток. Говорят, что запах уйдет навсегда.

Ветеринары уверяют, что запах зубной пасты кошек не отпугнет. Питомцы продолжат ходить туда, куда и обычно.

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