Многие хозяйки не знают, как вывести запах кошачьего туалета из квартиры. Зачастую это превращается в настоящую проблему, пишет Телепрограмма.
Запах уйдет навсегда: чем можно помыть кошачий туалет – подручное средство
Запах уйдет навсегда: чем можно помыть кошачий туалет – подручное средство
Но специалисты уверяют, что переживать не стоит: проблему решит обычная зубная паста. Для этого нужно нанести ее на губку и помыть кошачий лоток. Говорят, что запах уйдет навсегда.
Ветеринары уверяют, что запах зубной пасты кошек не отпугнет. Питомцы продолжат ходить туда, куда и обычно.