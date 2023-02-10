Linkin Park выпустила клип на неизданную песню с вокалом Честера Беннингтона, покончившего с собой почти 6 лет назад

Песня была написана для альбома Meteora, который был выпущен в марте 2003 года с 13 треками. Музыканты решили переиздать сборник по случаю 20-летия альбома и сделали поклонникам сюрприз в виде песни Lost.

Клип был создан с помощью нейросети Kaiber в стиле аниме. Программа смонтировала видео из тех роликов, которые загрузили музыканты, и среди них есть кадры со старых концертов Linkin Park с участием Беннингтона.