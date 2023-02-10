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Linkin Park выпустила клип на неизданную песню с вокалом Честера Беннингтона, покончившего с собой почти 6 лет назад

Limon.ee
Linkin Park выпустила клип на неизданную песню с вокалом Честера Беннингтона, покончившего с собой почти 6 лет назад
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Майк Шинода и Честер Беннингтон, май 2012 года.
Майк Шинода и Честер Беннингтон, май 2012 года. Фото: STEVE MARCUS

Американская рок-группа Linkin Park выпустила клип на песню Lost, которая так и не была выпущена при жизни вокалиста Честера Беннингтона. Ролик можно посмотреть на ютуб-канале коллектива, пишет Лайф.

Песня была написана для альбома Meteora, который был выпущен в марте 2003 года с 13 треками. Музыканты решили переиздать сборник по случаю 20-летия альбома и сделали поклонникам сюрприз в виде песни Lost.

Клип был создан с помощью нейросети Kaiber в стиле аниме. Программа смонтировала видео из тех роликов, которые загрузили музыканты, и среди них есть кадры со старых концертов Linkin Park с участием Беннингтона.

Напомним, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля 2017 года. Музыканту был 41 год. Беннингтона обнаружили мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе. Через несколько месяцев после трагедии группа выпустила альбом в память о вокалисте.

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