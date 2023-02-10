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СМОТРИ ⟩ Финские старшеклассники заняли всю гостиницу Viru для вечеринок на целую неделю: эта традиция существует у них уже давно

Анналийза Кёсс
Финские старшеклассники заняли всю гостиницу Viru для вечеринок на целую неделю: эта традиция существует у них уже давно
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Фото: Sander Ilvest/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Прошлой ночью житель Таллинна увидел перед гостиницей «Виру» несколько машин скорой помощи, о чем он и сообщила редакции Elu24. «Кроме того, весь отель забронирован для финской молодежи. Что там происходит?» – спрашивает он.

«Правда ли, что вся гостиница Viru зарезервирована для молодежи из Финляндии?» – спрашивает житель центра столицы, и делится фотографией молодых людей, передвигающихся рядом с отелем. «Ночью я также видел перед зданием несколько машин скорой помощи. Что там происходит?»

Молодежь рядом с отелем Viru.
Молодежь рядом с отелем Viru. Фото: Erakogu
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