СМОТРИ ⟩ Финские старшеклассники заняли всю гостиницу Viru для вечеринок на целую неделю: эта традиция существует у них уже давно

«Правда ли, что вся гостиница Viru зарезервирована для молодежи из Финляндии?» – спрашивает житель центра столицы, и делится фотографией молодых людей, передвигающихся рядом с отелем. «Ночью я также видел перед зданием несколько машин скорой помощи. Что там происходит?»