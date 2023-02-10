Пт, 10.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В Грузии начали наказывать водителей из России

Limon.ee
В Грузии начали наказывать водителей из России
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Автомобиль с российскими номерами.
Автомобиль с российскими номерами. Фото: Car Spotter/Shutterstock

В Грузии участились случаи закрашивания российских автомобильных номеров красной краской. В столице Тбилиси зафиксировано уже более десяти подобных инцидентов. 

Российские автовладельцы жалуются на вандализм и пытаясь найти решение проблемы, многие из них стали подавать заявления для получение грузинских номеров, пишет Eestinen.fi

Сотни тысяч россиян бежали в Грузию, спасаясь от мобилизации и нежелании участвовать в войне, которую развязало российское государство против Украины. 

Фото испорченных автомобилей смотри ЗДЕСЬ!

Ключевые слова
Наверх