В Грузии участились случаи закрашивания российских автомобильных номеров красной краской. В столице Тбилиси зафиксировано уже более десяти подобных инцидентов.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В Грузии начали наказывать водителей из России
В Грузии начали наказывать водителей из России
Российские автовладельцы жалуются на вандализм и пытаясь найти решение проблемы, многие из них стали подавать заявления для получение грузинских номеров, пишет Eestinen.fi.
Сотни тысяч россиян бежали в Грузию, спасаясь от мобилизации и нежелании участвовать в войне, которую развязало российское государство против Украины.
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