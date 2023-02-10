Меркурий в знаке Водолея с 11 февраля по 1 марта 2023 года: прогнозы астрологов на это время

Переход Меркурия в новый Знак - это всегда большое событие в мире астрологии. В этот раз его транзит будет очень удачным и своевременным.

Это должно быть идеальное время для получения новых знаний

Первое, на что указывают эксперты - это обучение. Меркурий в Водолее, да еще и в такой благоприятный период как сейчас, будет лучшим помощником для тех, кто хочет научиться чему-то новому.

Астрологи советуют искать новые увлечения, читать книги, смотреть обучающие видео в интернете и перенимать навыки более опытных людей. Меркурий в существенной мере укрепит нашу с вами память. В целом полезной и эффективной также станет работа с бумагами.

Идеальное время для знакомств

Для романтических и деловых, причем в равной степени. Меркурий не различает любовные и деловые «позывы», поэтому ему абсолютно все равно, какова ваша конечная цель. Если вы хотите познакомиться с человеком, данная планета поспособствует этому.

Пребывая в 11 доме гороскопа, Меркурий поможет нам понять, как именно можно произвести наилучшее впечатление. Большинство из нас станет более общительными, справедливыми и открытыми.

В конце зимы можно переезжать и менять обстановку в доме

Если вы давно хотели обновить интерьер, купив новую мебель, то дерзайте. Меркурий отличный помощник в плане совершения покупок. Шопинг будет крайне приятным, особенно если вам действительно что-то очень необходимо.

Можно совершать переезд. Если вы давно хотели переехать в новую квартиру, то лучше времени просто не придумать. Также можно попробовать переставить мебель, сделать генеральную уборку. Все это совершенно точно пойдет на пользу вам и вашим домочадцам.

Меркурий усилит нашу интуицию

Эта планета напрямую связана со способностью нашей души получать сигналы от центра изобилия Вселенной. Если у вас вдруг возникнет сложная жизненная ситуация, дилемма или появятся проблемы, то Меркурий поможет достаточно быстро найти решение любой задачи.