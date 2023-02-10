До выборов в Рийгикогу осталось меньше месяца, кандидаты во всю стараются завоевать как можно больше голосов избирателей и вся Эстонию увешана плакатами с обещаниями партий. Картина эта всем известна, ну а мы решили найти самых интересных кандидатов от каждой из шести партий, набравших по стране не менее 5% действительных голосов, то есть преодолевшие избирательный порог.
Пастор, звезда Евровидения и гей: какие необычные граждане рвутся в Рийгикогу, чтобы сделать Эстонию лучше?
Поскольку кандидатов от всех партий слишком много, мы не успели досконально изучить биографию каждого и выбрали наиболее интересных персонажей на выборах в Рийгикогу-2023.
Пастор из Ида-Вирумаа помог украинским беженцам и теперь стремится в Рийгикогу
Артур Пыльд (партия «Отечество», Isamaa), пастор Йыхвиской методистской церкви, участвует в выборах в регионе Ида-Вирумаа.
Артур Пыльд с первых дней войны в Украине помогал украинцам. Среди прочего он занимался приемом военных беженцев, их размещением, обеспечением питания и душевными проблемами. После начала войны в Украине государство назначило его душепопечителем беженцев в регионе Йыхви и Тойла.
Сразу сообщил избирателям о своей ориентации
Яри Пяргма (Социал-демократическая партия) в первой же строчке на сайте партии рассказывает о себе, сообщая ориентацию, кажется, это первый подобный случай: «Учитель Таллиннской школы Хелен, основатель Общества языка жестов, гей, баллотируюсь в Харьюмаа и Рапламаа».
«Слава богу, что умение слушать не зависит от того, насколько хорош мой слух. Я смотрю на свою жизнь через визуальный мир. У каждого своя битва, и это зависит от того, насколько у человека есть возможность вступить в этот бой. Я оказался здесь благодаря своему терпению, критическому и аналитическому складу ума, правила игры общества не вращаются вокруг меня», – пишет Яри о себе, как о кандидате.
Со сцены Евровидения – в Рийгикогу!
Стиг Ряста («Эстония 200», Eesti 200), музыкант, певец, предприниматель, баллотируется в Харьюмаа (кроме Таллинна) и Рапламаа. Общественности известен, как многократный участник конкурса Eesti Laul и звезда Евровидения.
«Со временем культура играет все более важную роль в моей жизни. Эстонская культура открыта и работает в контакте с другими культурами мира. Важно, чтобы общество получило власть, которую заслуживает. Я за это!» – считает Стиг.
Успешный дизайнер собралась в политику!
Оксана Тандит (Партия реформ), дизайнер, предприниматель, баллотируется от таллиннских районов Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне.
Оксана родилась в Украине, но живет в Эстонии уже более 35 лет, она имеет эстонское гражданство, а ее ребенок ходит в эстонскую школу.
«Я считаю важным сплоченность нашего общества и считаю, что лучше всего ее обеспечивает единая система образования на эстонском языке! К переходу на эстоноязычное образование должны быть привлечены лучшие специалисты и представители различных национальностей, чтобы переход был плавным и эффективным», – считает Оксана.
Активист и антипрививочник рвется в политику
Элвис Брауэр (Эстонская консервативная народная партия, EKRE), бывший владелец скандального MEM Cafe баллотируется на выборах в Рийгикогу в таллиннских районах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне
История скандально известного кафе началась в ноябре 2021 года, когда Департамент здоровья вынес предписание OÜ MEM Kohvikud закрыть заведение общественного питания, расположенное на улице Вана-Каламая, поскольку предприятие неоднократно игнорировало требования проверки сертификатов посетителей, подтверждающих вакцинацию или то, что человек переболел коронавирусом, установленные постановлением правительства. В начале ноября 2021 года телезвезда и политик Элвис Брауэр, который активно боролся с коронавирусными ограничениями, вступил в конфликт с полицией из-за того, что не пускал правоохранителей в свое кафе.
Уволенная с должности старейшины волости не теряет надежды на работу в Рийгикогу
Эстер Карузе (Центристская партия), предприниматель, бывшая старейшина волости Валга, баллотируется от Выруского, Валгаского и Пылваского уездов
Скандалы, в которых фигурировало имя Карузе, начались с того, что в январе 2021 года, когда во всем мире бушевала очередная волна коронавируса, а в правительстве Эстонии назрел кризис, она наслаждалась солнцем и океаном на Бали.
В апреле 2021 года молодая старейшина волости Валга Эстер Карузе была освобождена от должности из-за инициированного оппозиционными вотума недоверия именно из-за ее поездки на Бали.
В августе 2021 года была опубликована статья о том, что бывшая старейшина волости Валга Эстер Карузе находится на больничном уже четыре месяца, с 26 апреля, когда ей выдвинули вотум недоверия. За это время политик побывала на нескольких мероприятиях, в том числе на летнем соревновании по многоборью среди самоуправлений, где заняла первое место.
В июле 2022 года Карузе объявила о том, что ожидает первенца, а в декабре она родила сына.