Пастор, звезда Евровидения и гей: какие необычные граждане рвутся в Рийгикогу, чтобы сделать Эстонию лучше?

Поскольку кандидатов от всех партий слишком много, мы не успели досконально изучить биографию каждого и выбрали наиболее интересных персонажей на выборах в Рийгикогу-2023.

Пастор из Ида-Вирумаа помог украинским беженцам и теперь стремится в Рийгикогу

Артур Пыльд (партия «Отечество», Isamaa), пастор Йыхвиской методистской церкви, участвует в выборах в регионе Ида-Вирумаа.

Артур Пыльд. Фото: Vahur Laiapea

Артур Пыльд с первых дней войны в Украине помогал украинцам. Среди прочего он занимался приемом военных беженцев, их размещением, обеспечением питания и душевными проблемами. После начала войны в Украине государство назначило его душепопечителем беженцев в регионе Йыхви и Тойла.

Сразу сообщил избирателям о своей ориентации

Яри Пяргма (Социал-демократическая партия) в первой же строчке на сайте партии рассказывает о себе, сообщая ориентацию, кажется, это первый подобный случай: «Учитель Таллиннской школы Хелен, основатель Общества языка жестов, гей, баллотируюсь в Харьюмаа и Рапламаа».

Яри Пяргма. Фото: Margus Ansu

«Слава богу, что умение слушать не зависит от того, насколько хорош мой слух. Я смотрю на свою жизнь через визуальный мир. У каждого своя битва, и это зависит от того, насколько у человека есть возможность вступить в этот бой. Я оказался здесь благодаря своему терпению, критическому и аналитическому складу ума, правила игры общества не вращаются вокруг меня», – пишет Яри о себе, как о кандидате.

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