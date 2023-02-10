СМОТРИ ⟩ Финалисты эстонского нацотбора на Евровидение проводят последние репетиции в ледовом холле Тондираба

«Финал Eesti Laul объединяет совершенно новую музыку и уже известные хиты, исполнителей, которые только завоевывают признание, и музыкантов с большим опытом», – говорит Томи Рахула, генеральный продюсер Eesti Laul. Он добавляет, что самое главное музыкальное событие года предлагает впечатления на любой вкус, и по возможности всем стоит прийти на финальный концерт.