11 февраля в ледовом холле Тондираба состоится грандиозный финал конкурса Eesti Laul. Сегодня все финалисты могут отшлифовать свое выступление и внести окончательные изменения, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ Финалисты эстонского нацотбора на Евровидение проводят последние репетиции в ледовом холле Тондираба
Финалисты эстонского нацотбора на Евровидение проводят последние репетиции в ледовом холле Тондираба
«Финал Eesti Laul объединяет совершенно новую музыку и уже известные хиты, исполнителей, которые только завоевывают признание, и музыкантов с большим опытом», – говорит Томи Рахула, генеральный продюсер Eesti Laul. Он добавляет, что самое главное музыкальное событие года предлагает впечатления на любой вкус, и по возможности всем стоит прийти на финальный концерт.
12 песен будут бороться за победу в финале Eesti Laul-2023, который состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. В финале примут участие Meelik, INGER, Janek, ELYSA, m els, Bedwetters, Andreas, ALIKA, Anett x Fredi, OLLIE, MIA и SISSI.
Смотрите галерею, как артисты вносят последние изменения в свои выступления перед финалом!