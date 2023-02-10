ГДЕ ДЕШЕВЛЕ? ⟩ Чем заманивают клиентов крупные торговые сети Эстонии перед 14 февраля

Мы обошли основные продуктовые магазины Таллинна и пришли к выводу, что если вы хотите разнообразия - идите в Rimi, жаждете эксклюзивности - в Stockmann, а скромно и со вкусом - в Lidl. Еще в нашем материале мы рассмотрим кампании сети магазинов Maxima, Prisma и заглянем в продуктовый магазин универмага Kaubamaja.

Поскольку до 14 февраля еще несколько дней, цветов в наших магазинах пока что мало, но вот различных вкусностей хватает. Также в тренде плюшевые мишки разных цен и размеров. Удивить получится не только свою любовь, но и коллег, друзей, родственников и простых знакомых. Давайте разбираться, где дешевле всего купить подарок, а где удастся найти по-настоящему эксклюзивные и удивительные вещи, перед которыми не устоит ни один Валентин или Валентина.

Prisma

Различные коробки конфет в виде сердец от мировых брендов, чтобы сразу было понятно, что это подарок на День всех влюбленных. От Raffaello до Milka. Здесь они активно представлены.

Rimi

Мы решили, что самый большой выбор товаров ко Дню Валентина именно здесь. От плюшевых мишек разных размеров до сладостей Kalev и Merci в праздничных упаковках.

Maxima

Сеть Maxima в этом году скромничает. Товаров к 14 февраля не так много, но выбор разнообразный. От маленьких игрушек до самых популярных сладостей.

Lidl

Если ваша любовь не любит конфеты, сердце из ягод клубники станет прекрасной альтернативой. Вместе с мягкой игрушкой это станет незабываемым подарком.

Kaubamaja

Кое-что чисто детское, если вдруг школьники отмечают День Валентина, то они точно смогут найти небольшой сюрприз для одноклассников или преподавателей. Во главе праздничного стенда бренд Lindt с продукцией в красных коробках.

Stockmann