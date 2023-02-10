В преддверии Дня друзей, Дня всех влюбленных или просто перед 14 февраля во всех магазинах крупных торговых сетей Эстонии появляются специальные прилавки с так называемыми товарами для влюбленных и друзей. Это и плюшевые мишки, сердечки, конфетное ассорти, даже коробочки с клубникой в виде сердца. Чем заманивают клиентов крупные торговые сети перед самым романтическим праздником в году?
ГДЕ ДЕШЕВЛЕ? ⟩ Чем заманивают клиентов крупные торговые сети Эстонии перед 14 февраля
Мы обошли основные продуктовые магазины Таллинна и пришли к выводу, что если вы хотите разнообразия - идите в Rimi, жаждете эксклюзивности - в Stockmann, а скромно и со вкусом - в Lidl. Еще в нашем материале мы рассмотрим кампании сети магазинов Maxima, Prisma и заглянем в продуктовый магазин универмага Kaubamaja.
Поскольку до 14 февраля еще несколько дней, цветов в наших магазинах пока что мало, но вот различных вкусностей хватает. Также в тренде плюшевые мишки разных цен и размеров. Удивить получится не только свою любовь, но и коллег, друзей, родственников и простых знакомых. Давайте разбираться, где дешевле всего купить подарок, а где удастся найти по-настоящему эксклюзивные и удивительные вещи, перед которыми не устоит ни один Валентин или Валентина.
Prisma
Различные коробки конфет в виде сердец от мировых брендов, чтобы сразу было понятно, что это подарок на День всех влюбленных. От Raffaello до Milka. Здесь они активно представлены.
Rimi
Мы решили, что самый большой выбор товаров ко Дню Валентина именно здесь. От плюшевых мишек разных размеров до сладостей Kalev и Merci в праздничных упаковках.
Maxima
Сеть Maxima в этом году скромничает. Товаров к 14 февраля не так много, но выбор разнообразный. От маленьких игрушек до самых популярных сладостей.
Lidl
Если ваша любовь не любит конфеты, сердце из ягод клубники станет прекрасной альтернативой. Вместе с мягкой игрушкой это станет незабываемым подарком.
Kaubamaja
Кое-что чисто детское, если вдруг школьники отмечают День Валентина, то они точно смогут найти небольшой сюрприз для одноклассников или преподавателей. Во главе праздничного стенда бренд Lindt с продукцией в красных коробках.
Stockmann
За самыми эксклюзивными подарками в городе вам точно сюда. Большие конфетные ассорти и секретные подарки представлены в универмаге Stockmann.