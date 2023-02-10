F*ck you Putin: украинская супермодель появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в платье с красноречивым слоганом

Украинская супермодель Алина Байкова посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке, которая проходила в студии Pier59.

На платье Алины была синяя надпись F*ck you Putin. Образ модель дополнила туфлями-лодочками с желтым мысом, синими задниками и прозрачными вставками, а также белым клатчем с разноцветными звездами. Волосы украинка собрала в хвост, на лице сделала красивый макияж в коричневой гамме и завершила лук белым маникюром и любимыми бриллиантовыми серьгами-пусетами.