F*ck you Putin: украинская супермодель появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в платье с красноречивым слоганом
F*ck you Putin: украинская супермодель появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в платье с красноречивым слоганом
Украинская супермодель Алина Байкова посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке, которая проходила в студии Pier59.
Звезда появилась на красной дорожке в трикотажном платье-свитере оверсайз желтого цвета от украинского бренда Vip Luxury Edition.
На платье Алины была синяя надпись F*ck you Putin. Образ модель дополнила туфлями-лодочками с желтым мысом, синими задниками и прозрачными вставками, а также белым клатчем с разноцветными звездами. Волосы украинка собрала в хвост, на лице сделала красивый макияж в коричневой гамме и завершила лук белым маникюром и любимыми бриллиантовыми серьгами-пусетами.
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